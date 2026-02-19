Polémica: presidente de Perú sostiene que relaciones sexuales tempranas ayudan a las mujeres

Lima, Perú.- El nuevo presidente interino de Perú, el izquierdista José María Balcázar, reafirmó en su primer día como mandatario su polémica postura sobre las relaciones sexuales tempranas, que dice que ayudan al futuro psicológico de la mujer y que ya causaron indignación en 2023 cuando era congresista.

"Yo no cambio nunca de opinión, soy un hombre permanentemente firme en mis convicciones y lo que hablo, lo hablo con propiedad y me considero un hombre que, en este específico caso que usted me dice, siempre he pensado bien, lo he ejercido como juez y sé y tengo cultura para hablar sobre eso", dijo Balcázar en su primera entrevista como mandatario, con la emisora RPP.

A continuación, también le preguntaron sobre su postura sobre el matrimonio infantil, sobre cuya prohibición Balcázar se abstuvo de apoyar en la votación que hubo en el Parlamento en 2023, para impedir los enlaces matrimoniales con menores de edad.

En un primer momento, tras escuchar la pregunta, Balcázar, de 83 años, pidió conversar de "cosas más importantes" pues afirmó que se quieren tejer "leyendas negras" sobre su persona en este tema.