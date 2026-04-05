Irán afirma atacar infraestructuras energéticas en Israel e instalaciones de EE UU

Teherán, Irán.- Irán aseguró este domingo haber lanzado una serie de ataques contra infraestructuras energéticas en Israel e instalaciones vinculadas a Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait, en respuesta a recientes bombardeos contra infraestructuras iraníes.

“La mañana de hoy se llevó a cabo la primera fase de la respuesta mediante ataques contra objetivos sionistas en los territorios ocupados y contra intereses económicos de Estados Unidos en la región”, anunció la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Según el documento, los ataques incluyeron una refinería en Haifa que suministra combustible a cazas israelíes, así como instalaciones de gas de compañías estadounidenses en Habshan y una petroquímica en Al Ruwais, ambos en Emiratos Árabes Unidos; otra petroquímica en Sitra (Baréin); y un complejo petroquímico en Shuaiba, en Kuwait.