Chile: liberan a conductor detenido a 264 km/h en una autopista; tiene vínculos familiares con ministro de Seguridad

Santiago de Chile, Chile.- La puesta en libertad de un conductor chileno que fue detenido a 264 kilómetros por hora en una autovía de la capital ha generado indignación y un aluvión de críticas en las últimas horas. El escándalo subió de tono este miércoles luego de que el medio Fastcheck reveló que el conductor es primo de la esposa del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien condenó los hechos en sus redes sociales. "Al igual que todos los chilenos, condeno categóricamente el actuar indolente, temerario y nefasto del imputado, con quien no tengo relación de amistad ni cercanía", pubAB31215476licó en su cuenta de X.

El secretario de Estado dijo además que conductas de este tipo "deben ser sancionadas con todo el rigor de la ley" y aseguró que "quien pone en riesgo la vida de terceros, con total desprecio, debe asumir las consecuencias de sus actos". El conductor, de 38 años, fue detenido el domingo cuando manejaba un auto de alta gama en la autopista Costa Norte, donde la velocidad máxima autorizada es de 100 kilómetros por hora. El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó en una audiencia el lunes las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional, pese a que la Fiscalía había pedido el arresto domiciliario total. La jueza Ximena Rivera también decretó la prohibición de publicar la identidad del imputado y decidió no retirarle la licencia, lo que ha generado dudas sobre los alcances de la ley y las sanciones para estas conductas.

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