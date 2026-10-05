Imponen cuarentena en varios hospitales de Siberia por sospecha de peste pulmonar

Siberia.-Varios hospitales de la región siberiana de Irkutsk han sido puestos en cuarentena por sospechas de peste pulmonar, según informó el canal independiente ruso Liudi Baikala (Gente del Baikal).

"En este momento, la redacción no puede confirmar que todos los hospitales de Irkutsk estén cerrados. Se han implementado estrictas restricciones en las áreas de hospitalización de los centros en cuarentena. Los pacientes no pueden ver a sus familiares y las visitas están prohibidas", indicó el medio.

Liudi Baikala indicó que en al menos cuatro instituciones médicas, incluyendo un hospital pediátrico, se impusieron cuarentenas de hasta tres semanas, en medio de rumores de posibles contagios de peste pulmonar por parte del personal médico local.

Una fuente de los servicios de Sanidad regionales comentó al medio que las autoridades no han reconocido el hecho y en ningún documento oficial figura el diagnóstico de "peste pulmonar".