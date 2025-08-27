Identifican a tirador en escuela católica de Minneapolis; publicó un video de 10 minutos antes del hecho

Apenas unas horas antes de la masacre, Westman publicó una serie de videos bastante perturbadores en YouTube, que incluían un manifiesto, confirmó el jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, en una conferencia de prensa.

Westman abrió fuego a través de las ventanas de una iglesia en la Escuela Católica Annunciation, donde solía trabajar su madre, durante una misa de celebración de regreso a clases llena de niños alrededor de las 8:30 am del miércoles.

La joven fue identificada como Robin Westman, una mujer transgénero que antes se llamaba Robert.

Minneapolis, Estados Unidos.- El tirador de una escuela católica en Minneapolis ya fue identificado por las autoridades. Se trata de una joven de 23 años de edad, quien había publicado un video en su cuenta de YouTube donde mostraba un arsenal.

En sus escritos, fantasea alegremente con “ser ese monstruo aterrador y horrible que está de pie sobre esos niños indefensos” y confiesa con reverencia su admiración por la masacre de Sandy Hook de 2012.

En cada página se miran versos manuscritos bastante complicados de resolver, que incluyen menciones violentas como: "Llevo mucho tiempo pensando en asesinatos en masa. Escribir este diario me genera un profundo conflicto", dice en parte el texto, traducido por The Post.

También entra en gran detalle sobre su decisión de apuntar a Annunciation, donde su madre, Mary Grace Westman, trabajó como secretaria hasta jubilarse en 2021, según una publicación de Facebook de la iglesia .

"Me siento bien con la Annunciation. Parece una buena combinación de ataque fácil y tragedia devastadora, y quiero investigar más. Me preocupa encontrar un grupo lo suficientemente grande. Quiero evitar a los padres, pero es posible dejar a los niños antes y después de la escuela", dice otra página.

"Quizás podría atacar un evento en la iglesia. Creo que atacar a un grupo grande de niños que regresan del recreo es mi mejor plan... Desde allí puedo entrar y matar, aguantando todo lo que pueda".

Una página incluye un sticker de la bandera del orgullo trans con la frase “Defiende la igualdad” impresa en la parte inferior y otra negra de AK-47 encima.

En otra entrada, escribe: “Si llevo a cabo un ataque por motivos raciales, lo más probable es que sea contra inmundos judíos sionistas”, antes de llamar a los judíos “privilegiados” y “negligentes” y añadir: “¡PALESTINA LIBRE!”.

El manifiesto también destaca lo que parece ser una mente verdaderamente perturbada, pues reflexiona sobre un gran “acto final”, expresando su deseo de eliminar “un objetivo de importancia política o social” antes de morir.

“Objetivos como [Elon] Musk, Trump o algún ejecutivo importante”.