Hasta un 44 % de Cuba quedará este martes a la vez sin corriente por la crisis energética

La Habana, Cuba.-Cuba tendrá apagones simultáneos este martes hasta en un 44 % de su territorio durante el horario "pico", el de máxima demanda de energía, según los datos de la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE), elaborados por EFE.

La isla caribeña comenzó a registrar desde este domingo afectaciones superiores al 40 % en el momento de mayor corte del suministro, frente a un promedio de entre el 33 y 39 % en la semana anterior, asociado a la llegada del petrolero ruso Anatoly Kolodkin a finales de marzo, con 100.000 toneladas de crudo.

Pero el país solo contaba con el combustible refinado de ese crudo hasta finales de abril, explicaron las autoridades cubanas.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario pico de esta jornada una capacidad de generación de 1.770 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.330 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.370 MW.