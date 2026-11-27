Ciudad de México, México.- Los secretarios de Defensa y Marina de México revisaron con el jefe del Comando Norte de EE. UU. un posible incremento de los operativos coordinados en la frontera común y la agenda de cooperación militar para 2027, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, realizaron una visita oficial a la base aérea Davis-Monthan, en Tucson (Arizona), del 16 al 18 de noviembre. Durante el encuentro con el general estadounidense Gregory M. Guillot, los mandos revisaron el Plan Anual de Actividades 2027, que comprende intercambios de capacitación técnica en el marco de la Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar (BMCR, en inglés).

También examinaron el incremento de las operaciones concurrentes o espejo en la frontera para atender problemas comunes, así como el seguimiento de las iniciativas bilaterales de seguridad marítima, preparación para la asistencia humanitaria y respuesta ante desastres. Trevilla manifestó que estos encuentros fortalecen la coordinación mediante programas de adiestramiento, cursos, procedimientos y ejercicios orientados a mejorar las capacidades y la preparación de las fuerzas armadas de ambos países. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Morales destacó la importancia del diálogo, la cooperación, el adiestramiento y la coordinación militar para afrontar desafíos compartidos.