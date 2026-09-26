Fuerte tormenta provoca inundaciones y deja daños en el noreste de Estados Unidos

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) señaló que el sistema de baja presión giraba hoy frente a la costa del norte del Atlántico medio y del sur de Nueva Inglaterra, y se espera que las ráfagas se intensifiquen la noche del sábado al domingo, con lluvia moderada y ocasionalmente intensa, así como inundaciones costeras.

Nueva York, Estados Unidos.- Una fuerte tormenta causó este sábado inundaciones a lo largo de la costa noreste de Estados Unidos, con fuertes lluvias y ráfagas de viento que causaron oleaje coincidiendo con las mareas altas, y mantiene en alerta a millones de residentes desde Carolina del Norte hasta Massachusetts.

"Se esperan importantes inundaciones costeras a lo largo de la costa del Atlántico medio durante varios ciclos de marea alta, influidos por la luna llena, a lo largo del fin de semana. Prepárense de inmediato para inundaciones significativas en zonas bajas cercanas a la costa, incluidas carreteras anegadas y afectaciones a viviendas y negocios", indicó el aviso.

"Asimismo, las grandes olas rompientes seguirán generando fuertes corrientes de resaca, erosión de playas, cierres de carreteras y daños a la propiedad desde las Carolinas y el Atlántico medio hasta el sur de Nueva Inglaterra, hasta el lunes", agregó.

Esta mañana, la ciudad playera de Atlantic City (Nueva Jersey) reportó una subida del nivel del mar similar a la experimentada durante la supertormenta Sandy, en 2012, mientras que medios locales de Nueva York reportaron que hoy se veía agua cubriendo el paseo del río Hudson en Manhattan.

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El servicio de Emergencias de Nueva York instó de cara a la madrugada del domingo a sus residentes que vivan en sótanos a ir a pisos superiores, y recomendó evitar viajes hasta mañana mientras los equipos se ocupan de árboles caídos y ayudan en lugares anegados.

Las autoridades de la Gran Manzana dijeron haber recibido llamadas de emergencia por 640 árboles caídos y dañados, y reportaron la muerte de un hombre de 56 años, empleado de la agencia pública de vivienda, en un aparcamiento de Brooklyn debido a la caída de un árbol.

Según el portal Flightaware, hubo este sábado unos 2.700 vuelos retrasados y 400 cancelados en Estados Unidos, con el aeropuerto de Boston Logan como el más afectado en ambas métricas.

Mientras, unos 80.000 hogares en el área noreste sufrían cortes de electricidad este sábado por la noche, cerca de 30.000 en la zona de Nueva York, según webs de medición de apagones.