Videos: Florida enfrenta la devastación causada por el huracán Ian

Más temprano, el gobernador Ron DeSantis mencionó dos muertes “aún no confirmadas, ya que no sabemos si están relacionadas con la tormenta”, aunque es “probable”. No indicó dónde ocurrieron estas muertes.

En la costa oeste de Florida, donde tocó tierra el huracán, el alguacil del condado de Lee declaró a la cadena MSNBC que había habido muertes, sin precisar el número.

Al mismo tiempo, seguía la búsqueda de 20 personas desaparecidas el miércoles luego de que una embarcación de migrantes naufragara cerca del archipiélago de los Cayos, ligeramente alejado de la trayectoria del huracán.