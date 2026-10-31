La fe moviliza el voto conservador en EE UU ante las elecciones de medio mandato

Nueva York, Estados Unidos.-Organizaciones religiosas de Estados Unidos están movilizando a sus fieles para que voten por candidatos conservadores en las elecciones del próximo martes, en las que el Partido Republicano se juega mantener el control de ambas cámaras del Congreso. En Nueva York, la Organización de Ministros Hispanos, que agrupa a pastores y líderes de iglesias hispanas, promueve ese mensaje de cara a unos comicios, en los que, además de renovarse escaños en el Congreso, el republicano Bruce Blakeman se enfrenta a la gobernadora demócrata Kathy Hochul, que aspira a la reelección. "Le estamos diciendo a la gente (a los feligreses) que no voten ni demócrata ni republicano, sino desde la línea conservadora, es un mensaje de repudio a todo lo que está pasando", comenta a EFE su presidente, el reverendo Rubén Díaz, registrado como demócrata y que se define como "demócrata conservador".

Según Díaz, el mensaje se transmite "desde los púlpitos" de las iglesias y no se indica a los feligreses por quién votar, ya que "cada uno debe votar según su conciencia". Pero, agrega que, como conservadores, no pueden apoyar a ningún candidato que esté a favor del aborto, del matrimonio entre parejas del mismo sexo o de las operaciones de cambio de sexo: "Nosotros estamos en contra de todo eso", sostiene. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La fe entra en campaña

La religión y la política han estado ligadas en Estados Unidos desde la época colonial, cuando los valores religiosos contribuyeron a moldear la identidad pública de la nación. Siglos después, las cuestiones relacionadas con la fe siguen movilizando a un sector del electorado y han vuelto al centro del debate público en estas elecciones. La relación entre la fe y las elecciones cambió sobre todo a partir de las décadas de 1970 y 1980, cuando el movimiento evangélico se consolidó como una fuerza política organizada en torno a valores bíblicos que, en buena medida, lo acercaron al Partido Republicano. Desde entonces, líderes religiosos en varios estados como Nueva York han hecho oír su voz desde los púlpitos para defender sus principios. Díaz, conocido por sus duras críticas a su propio partido, el Partido Demócrata, sostiene que esta vez va a apoyar al republicano Blakeman, quien se reunió el pasado jueves con miembros de la organización en El Bronx. "Los demócratas y los socialistas están dañando a este país", señala Díaz, quien pidió la salida de Hochul, a la que reprocha su apoyo al alcalde de Nueva York, el socialdemócrata Zohran Mamdani. "Los socialistas se han apoderado del Partido Demócrata", agrega, por lo que hace falta enviar un mensaje a través de las elecciones de que eso "se acabó". También critica la política estatal de no cooperar con los agentes federales de inmigración y sostiene que "la policía no puede arrestar" y que los jueces "tampoco pueden hacer nada", ya que tienen restringida la posibilidad de imponer fianzas en efectivo o decretar prisión preventiva en la mayoría de los delitos menores.

La Biblia como brújula electoral