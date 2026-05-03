Estudiantes mexicanos desarrollan robot asistente para personas con discapacidad motriz

Ciudad de México, México.-Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México desarrollaron un robot asistente capaz de recoger y transportar objetos de uso cotidiano, con el objetivo de apoyar a personas con discapacidad motriz en las piernas.

El prototipo fue construido por alumnos de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA), quienes diseñaron un sistema equipado con ruedas omnidireccionales, un brazo robótico tipo Scara y una garra que permite manipular objetos como medicamentos, libros o vasos.

El robot cuenta con una estructura rectangular elaborada con perfiles de aluminio en forma de “V”, lo que le brinda estabilidad ante impactos y al desplazarse sobre superficies con ligeros desniveles.

“Vimos la posibilidad de contribuir con un sistema 100 % hecho en México, integrando diversas metodologías aprendidas durante la carrera y otras adquiridas en el proceso”, explicó en un comunicado Arturo Ernesto Negrete Pérez, líder del proyecto.

El dispositivo puede desplazarse en cualquier dirección e incluso girar sobre su propio eje. Además, incorpora un sistema de monitoreo visual en tiempo real mediante dos cámaras y cuatro sensores ultrasónicos, que permiten al usuario observar tanto el movimiento como la manipulación de objetos desde un teléfono celular.