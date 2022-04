Enfrentamiento en cárcel de Ecuador deja al menos 20 muertos y varios heridos

El enfrentamiento, que empezó hacia las 01H30 locales (06H30 GMT) del domingo, se debió a que “hay una organización que quiere tener el poder absoluto al interior del centro”, pero “hay unas células que se han rebelado”, explicó más temprano Carrillo.

El ministro descartó que el altercado ocurriera debido al hacinamiento. En la prisión, con capacidad para 2,500 presos, había 1,600 reclusos.

El funcionario indicó que la matanza se dio dentro de las celdas. “El desangre es al interior, pero los cuerpos están en la parte externa”, dijo, agregando que han encontrado “material de guerra” como fusiles dentro del complejo carcelario.

Más temprano, Carrillo escribió en Twitter sobre la necesidad de reformas legales para sancionar las revueltas en las cárceles.

“Necesitamos disposiciones contundentes para quienes protagonizan estos hechos violentos. Están identificados y deben perder todo tipo de beneficio penitenciario”.

Afuera de la cárcel se congregaron familiares de los reos para saber si sus parientes estaban entre los fallecidos.

“No han sabido controlar lo que es la situación adentro. Me parece que ellos debían haber actuado para que no haya mas muertes”, dijo a la AFP un hombre que prefirió no identificarse y que buscaba noticias de sus hermanos y un sobrino detenidos.

