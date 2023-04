Elon Musk retira marca de verificación de Twitter a The New York Times

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-El periódico estadounidense The New York Times no pagará por la marca azul de verificación de las cuentas de Twitter de interés público. El propietario de la red social, Elon Musk, anunció el pasado 28 de marzo en un tuit que habrá nuevas medidas con el fin de reorganizar el denominado “Twitter Blue” donde las cuentas públicas podrán suscribirse pagando una cuota. Ante ello, el periódico estadounidense The New York Times manifestó que no pagaría la opción que da la insignia azul como cuenta verificada.

Las nuevas medidas que entraron en vigencia el pasado 1 de abril, han provocado desacuerdos entre los usuarios y celebridades. La suscripción para el servicio de verificación tiene un costo de 8 dólares mensuales (197.28 lempiras) y 1.000 dólares para las empresas (24,660 lempiras). En alusión a la retirada del medio de comunicación escrito, Musk dijo este 2 de abril que para él la “verdadera tragedia del NYTimes, es que su propaganda ya no resulta interesante”.

El propietario de Twitter también refirió que The New York Times pública contenido ilegible.

Agregó que el medio de comunicación escrito tendrían más seguidores si solo publicarán los artículos principales. Cerrando que “ lo mismo aplica a todas las publicaciones”.

Ante la negatividad de no inscribirse en el nuevo orden de la red tecnológica se puede comprobar que, efectivamente, el cheque azul ha desaparecido de la cuenta oficial de de The New York Times. En relación a este tema, Times también comunicó a sus periodistas que no reembolsará pagos por el derecho a inscripciones del cheque azul, excepto en casos específicos donde es necesario informar. Según detalla la red social en un documento relacionado con este tema “la marca de verificación aparecerá una vez que nuestro equipo revise tu cuenta suscrita a Twitter Blue para verificar si cumple con nuestros requisitos”.

Menciona que “Twitter puede eliminar la marca de verificación de las cuentas en las que se detecten incumplimientos de las reglas”. Las celebridades y las instituciones pueden optar por no pagar porque ya tienen una gran cantidad de seguidores que seguirán viendo sus publicaciones. The New York Times no ha sido el único medio que ha cuestionado las normativas de Musk. Los Angeles Times, The Washington Post, BuzzFeed, Politico y Vox han expresado de una manera u otra que se trataría de un gasto publicitario, no asociado a la credibilidad.

A esto se une celebridades como el jugador de baloncesto LeBron James, que comentó “no voy a pagar” suscrito por otras figuras conocidas.