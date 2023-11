Elecciones Argentina: Milei nuevo presidente, Massa reconoce derrota

A falta de conocerse los resultados preliminares, Massa brindó un discurso ante sus simpatizantes en el cual señaló que el kirchnerismo no obtuvo los resultados esperados y felicitó al candidato del partido político La Libertad Avanza.

“Los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años. Lo hice convencido de que lo más importante que le tenemos que dejar a los argentinos es el mensaje de la convivencia, el respeto y la paz frente a tanta violencia y descalificación es el mejor camino que podemos recorrer”, fueron las primeras palabras del candidato oficialista tras su derrota.

“Los argentinos eligieron otro camino y desde mañana la responsabilidad y tarea de dar certezas sobre el funcionamiento político, social y económico es responsabilidad del presidente electo y esperamos que así lo haga”, agregó Massa.

El actual ministro de Economía también adelantó que a partir de este lunes comenzarán con los trabajos de transición para la toma de posesión de Javier Milei, quien asumirá como nuevo presidente de Argentina el próximo 10 de diciembre.