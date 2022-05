“Me destruyeron mi vida”: Su foto se hizo viral, pero afirma no ser ‘El Jaguar’ del caso Debanhi

En una supuesta conversación de WhatsApp se mostraba a ‘El Jaguar’ involucrado con Debanhi y sus amigas.

“No es nuestro pedo, regrésate como puedas, dile al jaguar... Voy con el jaguar sé amable”, evidenciaron las capturas del chat.

Al respecto, el supuesto sospechoso suplicó para que la verdad saliera a la luz.

“Por favor alguien que diga... que me crea que yo no soy culpable... si tú me crees sé inteligente... graba esto... ve a las noticias”, pidió el hombre que dijo ser actor.

También solicitó a las personas compartir el mensaje: “di este ‘vato’ está atrapado”.

Soto Miranda, además, hizo referencia a una placa de policía con la que se le vio, aseverando que era parte de su trabajo y que no era real.

“He perdido contratos, he perdido amistades, he perdido mi dignidad... sí, soy actor y no lo estoy actuando... me estoy tratando de abrir, le estoy enseñando quién soy”, mencionó en el video.

“Yo el día que supe que era famoso, que tenía 5.9 millones de vistas con mi cara... fue tan impactante que me vomité”, reveló el hombre.

Agregando que “no me estoy escondiendo... aquí (Estados Unidos) no me da miedo”.

