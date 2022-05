Caso Debanhi Escobar: ¿qué dice el lenguaje corporal de sus supuestas amigas?

Evitan pronunciar su nombre y cubren su rostro

“Entiendo perfecto la situación de salud, que estamos viviendo sin embargo, el entrevistador no lo trae. Lo hacen para evitar ser reconocidas e incluso se ponen lentes, que me han dicho en comentarios que ellas generalmente no usan lentes”, explicó Centeno en su canal de YouTube.

Por otro lado, se percató de que durante todo el tiempo, las supuestas amigas de Debanhi Escobar evitaron mencionar su nombre y se mostraron nerviosas.

Agregó que las jóvenes titubearon, que en sus relatos hay inconsistencias y su lenguaje corporal demuestra mucha tensión en cada una de ellas.

Tanto Ivonne como Saraí han sido acusadas de abandonarla a su amiga en la fiesta, sin embargo, en la mencionada entrevista ambas declararon que “se la querían llevar personas que no conocíamos”.

