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EE UU aprueba venta de paquetes militares por millones de dólares a Israel y aliados de Oriente Medio

El paquete incluye la venta de municiones guiadas de precisión, sistemas de defensa antimisiles, radares de vigilancia y equipos de mando y control

  • Actualizado: 01 de mayo de 2026 a las 18:50
EE UU aprueba venta de paquetes militares por millones de dólares a Israel y aliados de Oriente Medio

El conjunto de ventas, valorado en más de 8.600 millones de dólares, se enmarca en el programa estadounidense de ventas militares al extranjero y responde, según Washington.

 Foto: Cortesía

Washington, Estados Unidos.- El Departamento de Estado de Estados Unidos notificó la aprobación de ventas militares a varios aliados en Oriente Medio por un valor superior a los 8.600 millones de dólares, en un paquete que incluye a Israel, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

El paquete contempla la entrega de armamento y sistemas de defensa, entre ellos municiones guiadas, radares, equipos de mando y control y sistemas antimisiles, en el marco del programa estadounidense de ventas militares al extranjero, de acuerdo con la oficina de asuntos políticos militares.

La notificación oficial consultada por EFE indica que las operaciones se realizan bajo el argumento de reforzar la seguridad regional y la interoperabilidad con aliados estratégicos de Washington, en un contexto de crecientes tensiones en Oriente Medio.

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En el caso de Israel, el programa contempla principalmente la reposición de municiones guiadas de precisión, incluidas bombas de uso aéreo con sistemas de guiado por satélite, así como material de apoyo logístico destinado a mantener la operatividad de su inventario militar en el contexto de la guerra en Oriente Medio.

El paquete incluye la venta de municiones guiadas de precisión, sistemas de defensa antimisiles, radares de vigilancia y equipos de mando y control, además de apoyo logístico y asistencia técnica para su integración operativa en las fuerzas armadas de los países receptores.

El conjunto de ventas, valorado en más de 8.600 millones de dólares, se enmarca en el programa estadounidense de ventas militares al extranjero y responde, según Washington, a la necesidad de reforzar la seguridad regional y la interoperabilidad con aliados estratégicos en un escenario de alta tensión con Irán, con el que ha quedado paralizadas negociaciones de paz para finalizar la guerra que inició el 28 de febrero pasado.

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Redacción web
Agencia EFE

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