EE UU aprueba venta de paquetes militares por millones de dólares a Israel y aliados de Oriente Medio

Washington, Estados Unidos.- El Departamento de Estado de Estados Unidos notificó la aprobación de ventas militares a varios aliados en Oriente Medio por un valor superior a los 8.600 millones de dólares, en un paquete que incluye a Israel, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

El paquete contempla la entrega de armamento y sistemas de defensa, entre ellos municiones guiadas, radares, equipos de mando y control y sistemas antimisiles, en el marco del programa estadounidense de ventas militares al extranjero, de acuerdo con la oficina de asuntos políticos militares.

La notificación oficial consultada por EFE indica que las operaciones se realizan bajo el argumento de reforzar la seguridad regional y la interoperabilidad con aliados estratégicos de Washington, en un contexto de crecientes tensiones en Oriente Medio.