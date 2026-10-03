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Desaparece un avión con seis personas a bordo en el Atlántico, frente a Massachusetts

"El avión viajaba desde Bermuda hasta Boston. La zona de búsqueda está ubicada frente a Nantucket", informó la Guardia Costera

  • Actualizado: 03 de octubre de 2026 a las 11:57
Desaparece un avión con seis personas a bordo en el Atlántico, frente a Massachusetts

La aeronave es un Gulfstream G100, de acuerdo con los detalles brindados por la Guardia Costera.

 Imagen de referencia| Cortesía

Massachussetts, Estados Unidos.-Un avión Gulfstream en el que viajaban 6 personas ha desaparecido frente a las costas de Nantucket (Massachussetts), por lo que la Guardia Costera de Estados Unidos ha puesto en marcha un operativo de búsqueda.

"El avión viajaba desde Bermuda hasta Boston. La zona de búsqueda está ubicada frente a Nantucket. La aeronave es un Gulfstream G100", informó la Guardia Costera esta mañana de sábado.

El dispositivo incluye medios aéreos y marítimos, desplegados después de que las autoridades de control aéreo perdieran contacto con el avión y este desapareciera de los radares sobre las gélidas aguas del Atlántico norte.

Según datos de registro, la aeronave era utilizada como avión medicalizado de la empresa canadiense Latitude Air Ambulance.

En desarrollo...

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Redacción web
Agencia EFE

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