Entre lágrimas periodista de Nicaragua anuncia el cierre de su canal

MANAGUA, NICARAGUA.-Con las manos sobre su rostro para tratar de esconder su profunda tristeza, el periodista Daniel Mendoza anunció el cierre de su canal de televisión RB3, “El canal de la zona láctea”.

Mendoza, quien fundó el medio de comunicación, contó que estuvo al aire por 18 años, pero que por orden del presidente Daniel Ortega se ha unido a uno de los tantos medios que han salido de circulación por no aliarse con el partido del gobierno.

“A las doce del día de hoy, Telcor (Instituto nicaragüense de telecomunicaciones), nos ha comunicado el cierre del canal RB3, el canal de la zona láctea”, fueron las palabras con las que Mendoza anunció al aire el llamado del Gobierno, con el que les impedía continuar con su programación.

“En virtud de lo antes expresado, le solicito que, una vez recibida esta comunicación, dicho Canal (RB 3) sea retirado de la grilla de canales autorizados por Telcor de su empresa Cablevisión”, seguía el comunicado.

El presentador nicaragüense contó que le habían pedido que se uniera al partido del gobierno, pero él les dijo que no deseaba estar aliado a la política actual.

“Recientemente, hace como un mes un colega periodista de Matagalpa me llamó para decirme que me aliara con los sandinistas y le dije que yo no tengo que aliarme a ningún partido político, yo soy periodista, yo no me preparé para aliarme a ningún partido político... Mi trabajo ha sido trabajar por la gente, yo siempre les di oportunidad a sandinistas y no sandinistas, mi trabajo ha sido con la gente”, afirmó para el medio mencionado.

En su última transmisión, Mendoza envió un claro mensaje al Gobierno donde pide que se respete la libertad de expresión y realizó un llamado para que lo sigan en las redes sociales, donde seguirá informando como lo ha estado haciendo por 18 años.

“Nicaragua pronto será democrático, libre de expresión, esperamos que Dios haga un milagro. Mi gente, les agradezco mucho; a mis patrocinadores, gracias. Les seguiré informando a través de mis redes sociales, tengo más de 180 mil seguidores en mi canal RB3, de Facebook...”, expreso Mendoza.