Congresistas denuncian que ICE retuvo a 342 inmigrantes en un centro con capacidad para 56

Miami, Estados Unidos.- Tres congresistas demócratas denunciaron que la instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Miramar (Florida) llegó a retener a 342 personas en un solo día en agosto pese a tener capacidad para 56, según testimonios de empleados de la agencia.

Las denuncias figuran en dos cartas dirigidas al director interino del ICE, David Venturella, y a la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y firmadas por Robert García y Bennie Thompson, los demócratas de mayor rango en dos comités de la Cámara de Representantes, y el congresista por Orlando Maxwell Frost.

Las celdas de Miramar están pensadas para estancias de menos de 12 horas, según el límite que fija la normativa del ICE, y un juez federal de California ordenó en junio respetarlo en todo el país. Según los denunciantes, sin embargo, hombres y mujeres pasan allí hasta siete días, y más de un centenar duerme con grilletes en una nave anexa.