Confusión en las elecciones brasileñas: se prorroga la votación y se pausa el recuento

São Paulo, Brasil.- La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil vivió este domingo una enorme confusión en su recta final después de que un juez de la Corte Suprema prorrogara dos horas la votación en el momento en el que empezaba el recuento de sufragios. El desconcierto se produjo en la última hora del periodo de votación, que estaba previsto que terminara a las 17.00h hora local (20.00 GMT), después de que el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, candidatos a la Presidencia, solicitaran una extensión por motivos distintos. La campaña de Lula, aspirante del Partido de los Trabajadores (PT), lo pidió para todo el país ante "las incidencias" registradas "en el transporte de votantes" en diversos estados de Brasil.

El PT ha denunciado este domingo que algunos alcaldes opositores a Lula no han cumplido con la orden de la Justicia Electoral que obliga a los gestores municipales a disponer de un servicio de transporte municipal a pleno rendimiento, como si fuera un día laboral, y gratuito. Por su parte, el hijo mayor del expresidente Flávio Bolsonaro acotó la petición de ampliación a unos pocos estados brasileños y por otro motivo distinto, por las lluvias que han afectado la movilidad de los votantes de algunas regiones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse No obstante, el PT, además de presentar un recurso al Tribunal Superior Electoral (TSE), órgano que arbitra los procesos electorales brasileños, presentó otro similar en la Corte Suprema. Así, el juez del Supremo Cristiano Zanin, antiguo abogado personal de Lula y en el Supremo desde 2023 tras ser nominado por el propio Lula durante su actual mandato, ordenó la ampliación del horario de votación por dos horas, hasta las 19.00 hora local (22.00 GMT).