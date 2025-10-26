Cierran los centros de votación en Argentina tras una jornada marcada por la normalidad

Buenos Aires, Argentina.- Los colegios electorales de Argentina cerraron pasadas las 18:00 hora local (21:00 GMT) de este domingo, cuando se eligió a la mitad de los integrantes de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, tras una jornada de votaciones marcada por la normalidad.



Los resultados, que se conocerán a partir de las 21, hora local (00.00 GMT del lunes), revelarán el grado de respaldo de la ciudadanía a las políticas del Gobierno de Javier Milei.



Unas 35,9 millones de personas fueron llamadas a las urnas para elegir a 127 diputados -mitad de la Cámara Baja- de los 24 distritos electorales del país y 24 senadores -un tercio de la Cámara Alta-, en representación de la capital argentina y de las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Los últimos sondeos previos a la elección marcaban un escenario de alta polarización entre la fuerza de ultraderecha La Libertad Avanza, que lidera Milei, y el frente Fuerza Patria, que aglutina a buena parte del peronismo.



Las encuestas no son unánimes respecto a cuál de las dos fuerzas resultará la más votada este domingo y proyectan una diferencia mínima entre ambas.



En tercera posición, lejos de los dos primeros, sería para Provincias Unidas, bajo el liderazgo de un grupo de gobernadores de distintos partidos, y en cuarto lugar se sitúa el Frente de Izquierda.