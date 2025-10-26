  1. Inicio
  2. · Mundo

Cierran los centros de votación en Argentina tras una jornada marcada por la normalidad

Cuando Milei está apunto de cumplir dos años en el Gobierno, las urnas medirán si los argentinos siguen apoyando su gestión

  • 26 de octubre de 2025 a las 17:40
Cierran los centros de votación en Argentina tras una jornada marcada por la normalidad

El presidente de Argentina, Javier Milei, reacciona durante su votación este domingo, en la Universidad Tecnológica Nacional, en Buenos Aires (Argentina). El ultraderechista Milei emitió su voto en las elecciones legislativas que se celebran en el país suramericano, primer test electoral a nivel nacional para su Gobierno, iniciado a finales de 2023.

 Foto: EFE

Buenos Aires, Argentina.- Los colegios electorales de Argentina cerraron pasadas las 18:00 hora local (21:00 GMT) de este domingo, cuando se eligió a la mitad de los integrantes de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, tras una jornada de votaciones marcada por la normalidad.

Los resultados, que se conocerán a partir de las 21, hora local (00.00 GMT del lunes), revelarán el grado de respaldo de la ciudadanía a las políticas del Gobierno de Javier Milei.

Unas 35,9 millones de personas fueron llamadas a las urnas para elegir a 127 diputados -mitad de la Cámara Baja- de los 24 distritos electorales del país y 24 senadores -un tercio de la Cámara Alta-, en representación de la capital argentina y de las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Cristina Fernández pide votar para frenar a Milei

Los últimos sondeos previos a la elección marcaban un escenario de alta polarización entre la fuerza de ultraderecha La Libertad Avanza, que lidera Milei, y el frente Fuerza Patria, que aglutina a buena parte del peronismo.

Las encuestas no son unánimes respecto a cuál de las dos fuerzas resultará la más votada este domingo y proyectan una diferencia mínima entre ambas.

En tercera posición, lejos de los dos primeros, sería para Provincias Unidas, bajo el liderazgo de un grupo de gobernadores de distintos partidos, y en cuarto lugar se sitúa el Frente de Izquierda.

Javier Milei autoriza el ingreso a Argentina de militares de EE UU para un ejercicio

Estos comicios son el primer test electoral a nivel nacional que enfrenta Milei desde su llegada a la Presidencia argentina, en diciembre de 2023, cuando puso en marcha un drástico plan de ajuste fiscal y reformas orientadas a la desregulación económica y desarticulación del Estado.

El oficialismo, hasta ahora en minoría en ambas cámaras del Congreso, busca aumentar su peso parlamentario para poder sacar adelante reformas en materia laboral y tributaria.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias