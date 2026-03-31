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Avión militar ruso se estrella en Crimea y deja 29 muertos, según medios

Un avión de transporte del Ejército ruso se estrelló en la península de Crimea, dejando un saldo de 29 personas fallecidas entre pasajeros y tripulación

  • Actualizado: 31 de marzo de 2026 a las 18:29
Avión militar ruso se estrella en Crimea y deja 29 muertos, según medios

La aeronave, un An-26, perdió contacto mientras sobrevolaba Crimea y fue hallada estrellada en un acantilado, según autoridades rusas.

 Foto: Cortesía

Península de Crimea.- Un avión de transporte del Ejército ruso que estaba sobrevolando la península de Crimea se estrelló en un acantilado, provocando la muerte de los 23 pasajeros y seis integrantes de la tripulación, según informó la agencia rusa TASS la madrugada del miércoles.

La agencia, que cita al Ministerio de Defensa ruso y fuentes propias en el lugar de los hechos, asegura que se perdió el contacto con el avión, un An-26, a las 18:00 en hora de Moscú el martes (15:00 GMT) en un vuelo previsto sobre Crimea.

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Según fuentes en la escena del accidente, todas las personas que iban a bordo, 23 pasajeros y seis miembros de la tripulación, fallecieron.

Equipos de rescate, que encontraron el lugar del impacto, fueron movilizados cuando se perdió contacto con el avión.

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La península de Crimea, una región estratégica por su acceso al mar Negro, está en poder de Rusia desde 2014 tras un controvertido referéndum no reconocido por la comunidad internacional y es motivo histórico de disputa entre Rusia y Ucrania.

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Redacción web
Agencia EFE

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