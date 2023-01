Uno de ellos, se supo más tarde, era el hermano de Espinosa, el político en la historia de López.

Espinosa no ha sido acusado en relación con el asesinato de López. Ella no respondió a múltiples solicitudes de comentarios y Reuters no pudo encontrar ningún comentario anterior que haya hecho sobre su papel en la corrupción o sobre la historia de López.

Su hermano y el otro hombre siguen detenidos pero aún no han sido juzgados. Su abogado no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.

