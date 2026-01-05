Argentina apoya en la ONU la captura de Maduro: "era una amenaza para la región"

Naciones Unidas.-El embajador argentino ante las Naciones Unidas, Francisco Tropepi, expresó este lunes ante el Consejo de Seguridad el apoyo de su gobierno al ataque estadounidense contra Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro, y subrayó que su "régimen ilegítimo" ha constituido una amenaza directa tanto para su país como para toda la región.

"El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el presidente de Estados Unidos (Donald Trump) y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro", expresó Tropepi, replicando las declaraciones emitidas por el presidente argentino, Javier Milei, tras el ataque estadounidense del pasado sábado.

Tropepi mencionó además que Argentina "confía en que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y al mismo tiempo abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos de conformidad con los principios de derecho internacional".

Además, señaló que espera que la detención de Maduro permita "poner fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario que hundió al pueblo venezolano en la pobreza y que obligó a que ocho millones de venezolanos tuvieran que escapar de su país".

"El régimen de Nicolás Maduro no solo ha constituido una amenaza directa para los ciudadanos venezolanos por la violación sistemática de los derechos humanos, la apropiación de los recursos del país y la destrucción de las instituciones democráticas, sino también para toda la región, al liderar y exportar sus redes de narcotráfico y crimen organizado", añadió el representante argentino.