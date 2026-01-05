  1. Inicio
Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, es reelecto como presidente del Parlamento de Venezuela

Jorge Rodríguez fue reelegido este lunes como presidente del Parlamento; su liderazgo asegura al chavismo el control absoluto del Legislativo ante la crisis

  • Actualizado: 05 de enero de 2026 a las 14:38
Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, es reelecto como presidente del Parlamento de Venezuela
1 de 10

El diputado chavista Jorge Rodríguez fue reelegido este lunes como jefe del Parlamento de Venezuela en una sesión que contó entre sus protagonistas con nuevos rostros de la oposición y estuvo marcada por la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa y diputada, Cilia Flores, durante un ataque militar ejecutado por EE.UU. en el país suramericano.

 Foto: Redes sociales
Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, es reelecto como presidente del Parlamento de Venezuela
2 de 10

"Evidente y determinante mayoría, queda aprobada", declaró el director de debate, Fernando Soto Rojas, al referirse a la votación, durante la inauguración del período legislativo 2026-2031, a favor de Rodríguez, hermano de la vicepresidenta ejecutiva y presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez.

 Foto: Redes sociales
Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, es reelecto como presidente del Parlamento de Venezuela
3 de 10

El diputado ha presidido la Cámara desde 2021, es decir, durante los últimos dos períodos legislativos, y ahora estará al frente de la Asamblea por al menos un año más, pues cada 5 de enero el Parlamento debe votar para escoger a un nuevo presidente.

 Foto: Redes sociales
Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, es reelecto como presidente del Parlamento de Venezuela
4 de 10

También repite como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) el diputado Pedro Infante, mientras que como segunda vicepresidenta fue electa la chavista Grecia Colmenares.

 Foto: Redes sociales
Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, es reelecto como presidente del Parlamento de Venezuela
5 de 10

Rodríguez prestó juramento junto a un cuadro con la foto de Maduro y Flores.

 Foto: Redes sociales
Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, es reelecto como presidente del Parlamento de Venezuela
6 de 10

La propuesta para la directiva de la Cámara fue presentada por el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario venezolano.

 Foto: Redes sociales
Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, es reelecto como presidente del Parlamento de Venezuela
7 de 10

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses durante los ataques ejecutados en Caracas y tres estados aledaños, y llevados este lunes ante un tribunal federal de Nueva York para su primera comparecencia, en la que se declararon inocentes.

 Foto: Redes sociales
Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, es reelecto como presidente del Parlamento de Venezuela
8 de 10

El mandatario está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones calificadas como terroristas por Washington.

 Foto: Redes sociales
Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, es reelecto como presidente del Parlamento de Venezuela
9 de 10

Tras la captura de Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), afín al chavismo, convocó a Delcy Rodríguez a asumir como presidenta encargada. La vicepresidenta, que no se ha juramentado públicamente, ya presidió su primer consejo de ministros.

 Foto: Redes sociales
Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, es reelecto como presidente del Parlamento de Venezuela
10 de 10

La vicepresidenta ejecutiva del país sudamericano asumió el cargo interino tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa por fuerzas estadounidense

 Foto: Redes sociales
