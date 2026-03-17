Un afgano que trabajó con el Ejército de EE UU muere en un centro de detención de ICE

Austin, Estados Unidos.- Un hombre afgano que trabajó con el Ejército de Estados Unidos y fue evacuado por las autoridades estadounidenses en 2021, tras la salida de sus tropas del país, murió este fin de semana en un centro de detención para migrantes en Texas.

Mohommad Nazeer Paktyawal, de 41 años, tenía una solicitud de asilo pendiente y residía en Richardson -un suburbio de Dallas- junto a su esposa y seis hijos. En su natal Afganistán, trabajó junto con las Fuerzas Especiales de EE.UU. durante más de 20 años, según informó la ONG AfghanEvac.

Su detención tuvo lugar el viernes por la mañana, fuera de su apartamento, "mientras se preparaba para llevar a sus hijos al colegio", detalló la organización en un comunicado.

Ese mismo día, las autoridades migratorias lo trasladaron de urgencia a un hospital de la zona, donde falleció el sábado por la mañana.

Aún se desconoce la causa de su muerte y las autoridades estadounidenses han abierto una investigación al respecto, según indicó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con la versión del Gobierno, Paktyawal comenzó a sufrir dolor en el pecho y "dificultad para respirar" poco después de haber sido detenido, por lo que las autoridades lo trasladaron al hospital, donde finalmente falleció.

El Gobierno lo acusa de haber cometido "fraude" del programa SNAP, que otorga subsidios de alimentación a familias de bajos recursos.

AfghanEvac aseguró que Paktyawal no fue condenado por ningún crimen, ni tenía cargos pendientes con la Justicia y solicitó una investigación "urgente".

"Es sumamente inusual que un hombre de 41 años, por lo demás sano, muera menos de 24 horas después de haber sido puesto bajo custodia del Gobierno", señaló la ONG.

"El señor Paktyawal sobrevivió a la guerra en Afganistán y confió lo suficiente en Estados Unidos como para reconstruir su vida aquí. Su familia merece respuestas", añadió.

La muerte de Paktyawal es la decimotercera de un migrante en custodia federal en lo que va de 2026. El año pasado 30 personas fallecieron bajo custodia de ICE, la cifra más alta en 20 años.

Bajo el Gobierno de Donald Trump, las detenciones de migrantes han alcanzado niveles récord: en enero, EE.UU. mantuvieron detenidos a más de 73.000 migrantes, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2001, según datos filtrados a la cadena CBS News.