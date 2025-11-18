  1. Inicio
Activistas de El Salvador denuncian en España el "régimen autoritario" de Bukele

Los periodistas denuncian que El Salvador vive una concentración absoluta de poder controlado por el presidente Nayib Bukele

  • 18 de noviembre de 2025 a las 11:30
Nayib Bukele, presidente de El Salvador, fue denunciado por un grupo de periodistas en España.

Foto: Cortesía.

Barcelona, España.- Activistas por los derechos humanos de El Salvador denunciaron este martes en España la "institucionalización de un régimen autoritario" en el país centroamericano a cargo del presidente Nayib Bukele.

La directora de la Red Centroamericana de Periodistas en el exilio, Angélica Cárcamo, denunció que su país vive un proceso de "concentración absoluta del poder" en Bukele.

En rueda de prensa en el Parlamento de la región española de Cataluña, lo acusó de estar implantando un "modelo autoritario" en el que "se han instrumentalizado las instituciones para censurar, reprimir, estigmatizar e incluso perseguir a quien se atreva a pensar diferente".

Citó datos de la Asociación de Periodistas de El Salvador para asegurar que "solo en 2024 se registraron 789 agresiones contra la prensa", frente a las 65 de 2018.

Cárcamo estuvo acompañada por diputados de izquierda e independentistas catalanes, así como por la activista de la Asamblea de Cooperación por la Paz Sònia Pacheco.

Esta última protestó contra "el retroceso democrático y el progresivo desmantelamiento del Estado de Derecho en El Salvador", lo que afecta "especialmente" a los defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y todos los críticos con el gobierno de Bukele.

Redacción web
