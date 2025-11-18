Curt Andersen mató a una guatemalteca que se equivocó de casa en Indiana

"Dicha ley permite el uso de la fuerza razonable, incluso la fuerza letal, si una persona cree razonablemente que dicha fuerza es necesaria para impedir una entrada ilegal a su domicilio", declaró Relford. Calificó la muerte de la inmigrante como una terrible tragedia. La guatemalteca había emigrado con su familia hacía tres años a Estados Unidos. Ríos Pérez deja huérfanos a sus cuatro hijos, cuyas edades oscilan entre los 11 meses y los 17 años.