Abren investigación contra exdirector del FBI por una presunta amenaza contra Trump

"No sabía que algunas personas asocian esos números con la violencia. Nunca se me pasó por la cabeza, pero me opongo a cualquier forma de violencia, así que eliminé la publicación", aseguró.



La publicación generó una fuerte reacción en el entorno político de Trump. Por ejemplo, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, afirmó que Comey debe acabar en la cárcel.



Comey, un republicano que había sido nombrado por el expresidente Barack Obama (2009-2013), fue despedido por Trump después de llegar al poder por primera vez en 2017.



Su despido fue muy polémico porque en ese momento Comey lideraba la investigación sobre la llamada "trama rusa" en las elecciones ganadas por Trump en 2016.