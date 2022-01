"Se busca": dirigente chavista pide cárcel para Guaidó y aliados en afiches

CARACAS, VENEZUELA.- El líder opositor venezolano Juan Guaidó delante de un fondo con medidas como en foto prontuario y el texto "SE BUSCA" por "LADRÓN": Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo, mostró este miércoles carteles para pedir cárcel para este dirigiente y sus aliados.



"Unos carteles bien bonitos como para una feria", dijo Cabello, que también es diputado del Parlamento, mostrando las papeletas a blanco y negro al estilo del Lejano Oeste con los rostros de varios dirigentes opositores.

"Ladrón y asesino hay que ponerle a algunos", añadió.



Guaidó es reconocido como "presidente encargado" de Venezuela, tras desconocer la reelección de Nicolás Maduro en 2018 por considerarla fraudulenta.



Y recibió el apoyo de varios países, incluido Estados Unidos, que le entregó el control de vastos recursos bloqueados en el extranjero, que el chavismo asegura ha dilapidado.



Las autoridades han abierto numerosas investigaciones contra este dirigente de 38 años, aunque nunca ha sido puesto bajo arresto.



Apenas una vez fue detenido por unas horas en enero de 2019, y luego en 2021 tuvo un altercado en su casa con agentes de seguridad, quedando al final en libertad.



"Va a haber sorpresas y va a haber justicia", prometió Cabello. "No vayan a salir corriendo".



Además de Guaidó, el parlamentario compartió afiches de otros dirigentes opositores, incluido Freddy Guevara, que ya fue detenido en julio, acusado de "terrorismo" y "traición a la patria", y luego liberado un mes después para unirse al equipo opositor en un proceso de un proceso de negociación política en México que hoy está suspendido.



Había igualmente de otros dirigentes como Miguel Pizarro, Stalin González y Henry Ramos Allup, además de Manuel Rosales, que ganó la gobernación del populoso estado Zulia (oeste) en las regionales pasadas de noviembre.



"Aquí falta un gentío en estos afiches, ¿dónde esta Capriles?", dijo en referencia al dos veces candidato presidencial por la oposición, Henrique Capriles.



Maduro, blanco de una batería de sanciones internacionales que buscaron sacarlo del poder sin éxito, pidió la víspera una investigación al anterior Parlamento que controlaba la oposición y que perdieron en 2021 al no presentarse en las legislativas del año anterior.



Guaidó, no obstante, defiende la continuidad de esa Asamblea, que es además la base para su "presidencia".

