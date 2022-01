Príncipe Andrés enfrenta semana crucial en EEUU, donde es acusado de agresión sexual

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El príncipe británico Andrés enfrenta una semana crucial en su lucha contra una demanda por asalto sexual presentada contra él en Nueva York por una estadounidense, en el marco del escándalo sexual en torno a sus amigos Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.



El lunes se publicará un acuerdo legal y el martes se escucharán los argumentos orales en el caso, todo luego de que Maxwell fuera condenada la semana pasada por tráfico sexual de menores para Epstein.



La demandante Virginia Giuffre alega que Epstein, un financiero que se suicidó mientras esperaba su juicio en 2019, la prestó para tener relaciones sexuales con sus socios ricos y poderosos, incluido el príncipe Andrés.



La mujer demandó al miembro de la realeza británica por daños no especificados, alegando que el príncipe la agredió sexualmente en 2001 cuando ella tenía 17 años y era menor de edad, según la ley estadounidense.



Andrés, de 61 años, segundo hijo de la reina Isabel II, no ha sido acusado penalmente y ha negado repetida y enérgicamente las acusaciones.



Un acuerdo de 2009 entre Epstein y Giuffre se hará público el lunes en un tribunal de Nueva York.



Los abogados de Andrés afirmaron que el acuerdo protege al príncipe y a otros de ser demandados por Giuffre y esperan que sea motivo suficiente para que un juez desestime su demanda contra el miembro de la realeza.



El martes, el juez de Nueva York Lewis Kaplan escuchará los argumentos orales sobre si se debe desestimar o no la demanda.



La audiencia se llevará a cabo por videoconferencia.

Sudar

Kaplan rechazó el viernes los intentos de los abogados de Andrés de detener el avance de la demanda con el argumento de que Giuffre ahora vive en Australia.



El día anterior, los abogados de Giuffre exigieron que el príncipe Andrés entregara registros médicos que demostraran que no podía sudar.



Pues en una desastrosa entrevista de 2019 con la BBC, el príncipe negó la afirmación de Giuffre de que habían compartido un baile sudoroso en una discoteca de Londres, alegando que en ese momento no podía sudar debido a una condición relacionada con su servicio en la Guerra de las Malvinas de 1982.



Giuffre dice que el príncipe Andrés la agredió en la casa de Epstein en Nueva York, en su isla privada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos y que abusó sexualmente de ella en la casa londinense de su amiga Maxwell, quien le presentó el príncipe a Epstein a principios de la década de 1990.



Epstein se suicidó en una cárcel de Manhattan en 2019 después de ser acusado de tráfico sexual infantil. El príncipe Andrés anunció su retiro de la vida pública ese año por cuenta del escándalo del empresario estadounidense.



El juez Kaplan dijo en noviembre que la demanda de Giuffre contra Andrés podría presentarse ante un jurado de Nueva York hacia finales de 2022.



Los nuevos desarrollos del caso de Giuffre contra Andrés ocurren solo días después de que Maxwell fuera encontrada culpable el miércoles de reclutar y acicalar a chicas menores de edad para que Epstein abusara de ellas.



Maxwell se enfrenta posiblemente a una condena que la mantenga de por vida en la cárcel, tras ser encontrada culpable por un jurado de cinco de los seis cargos por los que era señalada, tras un juicio de alto perfil.

