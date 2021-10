Escándalo porque policía de Texas se negó a escoltar a Joe Biden

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.-Policías de una ciudad en el centro de Texas se negaron a proporcionar una escolta al autobús de campaña de Joe Biden mientras era rodeado por partidarios del entonces presidente Donald Trump en una autopista interestatal, según una demanda modificada presentada por el encuentro de 2020.



La demanda actualizada, presentada el viernes, incluye la transcripción de llamadas al número de emergencias 911, publicó el periódico The Texas Tribune. La demanda estipula que policías en San Marcos “se rieron en privado” y “bromearon sobre las víctimas y su estrés” en las grabaciones de audio.



Las autoridades de San Marcos no respondieron a una petición de comentarios del periódico, pero un vocero había dicho previamente que el ayuntamiento y el Departamento de Policía de San Marcos no harían declaraciones dado que el litigio está en curso.

En videos compartidos en redes sociales del 30 de octubre de 2020, se ve a un grupo de autos y camionetas pickup —muchas adornadas con grandes banderas de Trump— conduciendo junto al autobús de campaña mientras transitaba de San Antonio a Austin. En ocasiones el “Tren Trump” encerraba al autobús. En un momento, una de las pickups chocó con una camioneta todo terreno que iba atrás del autobús.



El autobús de Biden se dirigía a San Marcos para un acto político que los demócratas terminaron cancelando. Ni Biden ni su compañera en la boleta, la entonces senadora Kamala Harris, iban a bordo. En esa época, Trump criticó al FBI cuando la agencia anunció que investigaba el incidente.

