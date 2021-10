Inauguran ofrenda memorial dedicada a víctimas de la pandemia en México

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Un memorial al estilo de los tradicionales altares del Día de Muertos, con que los mexicanos recuerdan a sus seres queridos, se inauguró este viernes en Ciudad de México en homenaje a miles de víctimas de la pandemia de covid-19 en el país.



La "ofrenda-memorial" es una iniciativa de la alcaldía capitalina y se ubica en la Plaza Tolsá, una explanada en pleno centro histórico, usualmente frecuentada por turistas y grupos de bailarines de danzas tradicionales.

El colorido y bullicio que caracterizan al lugar se transforma por la presencia de un gran panel de color negro con una leyenda en letras gris claro que dice: "En memoria de los que se han ido pero perduran en nuestro corazón".



"Trajimos la fotografía de mi cuñado y de mi concuñada, que fallecieron en abril de este año víctimas del covid", dice Javier Gutiérrez, empleado de 62 años, y uno de los cientos que se acercan a colocar las fotos en el panel.



Debajo de sus imágenes colocan flores, principalmente de color blanco, además de veladoras, elementos que según la tradición mexicana guían el camino de los muertos.



"Viendo el mural, no conozco a la gente, pero uno se siente sensible porque al final es parte de la familia de alguien más. Entonces, aunque no los conozcas pues igual te impacta", dice Sandra Trejo, de 49 años.

Cientos de corazones hechos de lámina metálica están colocados en filas y columnas simétricamente ordenadas sobre el panel.



Aunque se ven numerosos son solo una fracción del total de víctimas del covid-19 en México, que según cifras oficiales alcanza ya 287,951 fallecidos desde el inicio de la pandemia.



"El año pasado (...) falleció mi abuelita, mi tío y mi otro tío, miembros de mi familia con los que yo vivía, éramos siete personas las que vivíamos y básicamente perdimos la mitad de la familia", dice Selva Pérez, camarera de 39 años.



Asegura que celebrar el Día de Muertos tras un año en "que no pudimos celebrar absolutamente nada" le devuelve la esperanza de reencontrarse con los que partieron.



"Estamos superemocionados de poder hacer esta celebración y con mayor razón poder recibir a los que amamos y que se nos fueron", agrega Pérez quien tras hacer una pausa remata: "No debió de haber ocurrido".



México, de 126 millones de habitantes, es el cuarto país más enlutado por la pandemia en números absolutos después de Estados Unidos, Brasil e India.





