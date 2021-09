"No podemos respirar... están ahí arriba": horrorosa llamada de azafata desde avión que se estrelló contra las Torres Gemelas

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-La escalofriante llamada de la azafata Betty Ong con Nydia Gonzáles, jefa de operaciones de American Airlines, le da la vuelta al mundo 20 años después del trágico ataque a las Torres Gemelas. Ella estaba en uno de los vuelos que se estrelló contra el World Trade Center.

Ese martes 11 de septiembre, Ong, que tenía 45 años, iba a bordo del vuelo AA11 entre Boston y Los Ángeles. Ese fue el primer avión que impactó las torres.

Según las autoridades de Estados Unidos, la azafata fue la primera en alertar sobre el secuestro del avión. A continuación algunas de sus frases:

“La cabina no responde. Alguien fue apuñalado en clase ejecutiva y creo que han echado un gas porque no podemos respirar. No lo sé. Me parece que nos están secuestrando”. Esto fue lo que dijo a las 8:20 de la mañana.

“Mi nombre es Betty Ong. Soy la número 3 del vuelo 11. Y la cabina no contesta su teléfono, alguien fue apuñalado en clase ejecutiva y no podemos respirar en clase ejecutiva”, narró horrorizada mientras la mujer que inicialmente respondió la llamada y un gerente de American Airlines (AA) preguntaban detalles.

“Alguien viene de la clase business. Aguarde un segundo, vuelven...”. Cuando pronunció esta frase hubo un silencio horrendo, pero no se cortó la llamada.

“Creo que los hombres están ahí arriba (en la cabina). Es posible que se hayan colado hasta allí. Nadie puede llamar a la cabina. Ni siquiera podemos entrar. ¿Hay alguien todavía ahí?”. La azafata insistía en conocer si alguien de la aerolínea había podido comunicarse con la cabina.

Finalmente, cuando le consultaron si ya se había comunicado con alguien mpas Ong dijo “No. Alguien está llamando a un médico y no podemos conseguir un médico”.

Según BBC, esa fue la última parte de la grabación con la voz de la azafata que se reprodujo en Estados Unidos ante la comisión que investigó los atentados del 11-S.

Luto

A las 8:46 de la mañana de ese martes 11 de septiembre de 2001, el vuelo AA11 de American Airlines se estrelló contra la torre norte del World Trade Center. Los 81 pasajeros a bordo murieron.