Restos humanos hallados en tren de aterrizaje serían de futbolista afgano

KABÚL.- Las imágenes de un avión estadounidense cargado de personas de Afganistán tras la invasión de los talibanes, dieron la vuelta al mundo. Posteriormente se conoció que restos humanos fueron hallados en el tren de aterrizaje de un avión estadounidense. Tras la tragedia, aseguran que uno de ellos pertenecía a un futbolista.



Según el diario internacional Actualidad RT, un periodista llamado, Babak Taghvaee, afirma que los restos humanos hallados en el tren de aterrizaje eran de Zaki Anvari. Anvari era un jugador de un equipo juvenil en Afganistán.



El ejercito de Estados Unidos habría confirmado el hallazgo de restos humanos en el compartimiento de las ruedas del avión, pero las investigaciones sobre este caso serán realizadas en los próximos días, pues aseguran que no será fácil determinar la identidad de la víctima.

Los investigadores de la Fuerza Aérea de Estados Unidos también dijeron que están analizando videos difundidos en redes sociales, de personas que parecen caer desde el aire a medida que el avión gana altitud.

#BREAKING: Shocking scene from #Kabul Airport. Several Afghans who had grabbed landing gear of a #USAF's C-17A transport aircraft to flee from #Afghanistan dropped from air as the airplane took off! This is why #USArmy wants to keep them away from the C-17As! pic.twitter.com/b9zh7tGTWY