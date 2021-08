Acusan a dos hermanos de matar a Ella French, agente de la policía de Chicago

ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS.- Dos hermanos fueron acusados de quitarle la vida a la agente policial Ella French y de herir de gravedad a otro policía, hecho reportado el pasado fin de semana en el vecindario West Englewood.

Se trata de Monte Morgan (21) y Eric Morgan (22), quienes tras ser detenidos durante una parada de tráfico, descargaron sus armas contra los uniformados. El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 p.m. en 63rd Street y Bell Avenue.

Cabe mencionar, que French recién se había convertido en madre hace unas semanas.

El otro policía herido resultó ser la pareja de la agente y actualmente, se encuentra en estado crítico en un hospital local.

Monte está acusado de asesinato en primer grado de un agente del orden público, intento de asesinato en primer grado de un agente del orden público, uso ilegal agravado de un arma y uso ilegal de un arma por parte de un delincuente.



Cabe mencionar que, este individuo se declaró culpable de un cargo de robo presentado en 2019 y fue sentenciado a libertad condicional.



Por su parte, Eric está acusado de uso ilegal agravado de un arma, uso ilegal de un arma por parte de un delincuente y obstrucción de la justicia por su papel en el presunto crimen.



Asimismo, fue detenida una tercer persona identificada como Jamal Danzy, de 29 años, quien habría estado con los hermanos, pese a que sabía de su peligrosidad.



Las autoridades también revelaron que una mujer huyó de la escena del crimen, pero no fueron presentados cargos en su contra.

La pérdida de Ella French consternó a toda la comunidad policial del país y a la población en general, pues no se presentaba una situación similar desde 2018, cuando el agente Samuel Jimenes, de 27 años, fue tiroteado mientras realizaba sus labores.

Además, las autoridades se han referido a la fallecida como "entusiasta para hacer su trabajo".

Tonight in the 6300 block of South Bell, 10th District & Community Safety Team officers organized a prayer service and balloon release in loving memory of fallen Officer Ella French. #NeverForget pic.twitter.com/rXLww347qg

A través de Twitter, la policía de Chicago ha compartido diversas actividades que realizaron para despedir a su compañera de trabajo con globos, recuerdos y elogios hacia su actividad como profesional.

"Descanse en paz, oficial Ella French. #Nunca olvidaremos lo que ha hecho para proteger a la gente de Chicago. Continuaremos en su honor", acompaña como descripción al video del funeral French, donde asistieron cientos de personas para despedirla.

Rest in peace, Officer Ella French. We will #NeverForget what you have done to protect the people of Chicago. We will continue on in your honor. pic.twitter.com/6t90xFdcwM