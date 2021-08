Biden pide a Andrew Cuomo que renuncie tras investigación de acoso sexual

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se sumó el martes a los principales líderes demócratas al pedir la renuncia del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, después de que una investigación independiente concluyó que el poderoso político acosó sexualmente a varias mujeres.



Cuomo, quien recibió elogios en todo el país por su gestión al inicio de la pandemia, negó cualquier conducta inapropiada y se resistió a los llamados a su dimisión después de que la pesquisa determinara acoso a actuales y exfuncionarias estatales.



Pero su posición parecía cada vez más insostenible luego de que Biden y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijeran que el gobernador durante tres mandatos, en el cargo desde 2010, debería dejar su puesto.



"Creo que debería renunciar", dijo Biden a periodistas en la Casa Blanca.



El explosivo informe detalla las acusaciones de 11 mujeres que pintan un cuadro "profundamente perturbador pero claro" de un patrón de comportamiento abusivo por parte del gobernador y su personal de alto rango, indicó la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James.



No está claro si el gobernador enfrentará un proceso penal, y James dijo que la investigación era "de naturaleza civil", pero medios estadounidenses informaron que la oficina del fiscal de distrito en la capital del estado, Albany, había abierto una investigación.



La pesquisa independiente de cinco meses concluyó que Cuomo "acosó sexualmente a varias mujeres y, al hacerlo, violó la ley federal y estatal", señaló James en rueda de prensa, al mencionar "besos y abrazos no deseados" y "toqueteos e insinuaciones sexuales".



La investigación también descubrió que Cuomo y su equipo cercano tomaron medidas de represalia contra al menos una exfuncionaria por denunciar su supuesta experiencia.



El gobernador negó los señalamientos.



"Quiero que sepan directamente de mí que nunca toqué a nadie de manera inapropiada ni hice insinuaciones sexuales inapropiadas", afirmó en un discurso televisado, en el que no dio indicios de que estuviera considerando dejar su puesto.



"Tengo 63 años. He vivido toda mi vida adulta a la vista del público. Eso no es lo que soy. Y ese no es quien he sido", aseveró, y agregó que había publicado una respuesta a las acusaciones en su sitio web: "Por favor, tómense el tiempo para leer los hechos y decidir por sí mismos".



Para justificar sus acciones, incluyó fotos suyas abrazando y besando a estadounidenses prominentes, incluidos Biden y el expresidente Barack Obama.



"Estoy seguro de que hay algunos abrazos que son totalmente inocentes. Pero aparentemente la fiscal general decidió que había cosas que no lo eran", dijo Biden.



Cuomo, hijo del famoso gobernador Mario Cuomo, exsecretario de Vivienda en el gobierno de Bill Clinton y amigo de Biden, era alentado por algunos a postularse a la Casa Blanca.



Pero este entusiasmo decayó en los últimos meses luego de que varias mujeres denunciaron públicamente lo que describieron como palabras y gestos inapropiados.

"Clima de miedo"

Una exempleada dijo que el carismático político le metió la mano por debajo de la blusa el año pasado, mientras que una policía contó que le tocó de manera inapropiada la cintura y la cadera.



Su conducta fue "no sólo comportamiento afectuoso anticuado, como él y algunos miembros de su personal quieren hacer ver, sino acoso sexual ilegal", dijo Anne Clark, una de las abogadas al frente de la investigación.



Cuomo y su personal fomentaron un "clima de miedo" que impedía que las mujeres hablaran, señaló el otro abogado que lideró la pesquisa, Joon Kim.



"Era una cultura en la que no se podía decir que no al gobernador", aseguró.



Los investigadores dijeron que se realizó al menos un informe a la policía sobre el comportamiento de Cuomo y que sus hallazgos podrían usarse en cualquier investigación penal.



Las mujeres involucradas también pueden decidir si quieren demandar a Cuomo, indicaron.



"Me inspiran todas las mujeres valientes que se presentaron. Pero lo que es más importante, les creo", dijo James.



El carismático Cuomo, un demócrata moderado con apoyo considerable entre los votantes, espera superar a su padre ganando un cuarto mandato en las elecciones de noviembre de 2022.



Pero parece cada vez más probable que lo expulsen antes de esa fecha.



El presidente de la asamblea estatal, Carl Heastie, anunció que Cuomo había "perdido la confianza" de la mayoría demócrata y que ya no podía permanecer en el cargo.



"Una vez que recibamos todos los documentos y pruebas relevantes de la fiscal general, actuaremos rápidamente y buscaremos concluir nuestra investigación de juicio político lo antes posible", dijo.



El alcalde de la ciudad de Nueva York, el demócrata Bill de Blasio, también pidió que Cuomo renuncie o sea llevado a "juicio político de inmediato".



Si la asamblea estatal aprueba los artículos de acusación, el Senado estatal celebrará un juicio para decidir si destituye a Cuomo de su cargo.