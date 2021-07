Más de 4,000 millones de dosis anticovid han sido administradas en el mundo

PARÍS, FRANCIA.- Más de 4,000 millones de dosis de vacunas anticovid fueron administradas en el mundo, según un recuento de la AFP hasta el jueves a las 09H00 GMT a partir de datos oficiales.



El proceso registra una leve desaceleración. Los últimos mil millones se inyectaron en 30 días, cuando los anteriores mil millones requirieron 26.

VEA: Bolivia analiza combinación de vacunas ante la demora de Sputnik V



Los dos primeros mil millones se administraron en unas 140 y 40 jornadas, respectivamente.



Cuatro de cada 10 dosis (1,600 millones) se utilizaron en China. India (451 millones) y Estados Unidos (343 millones) completan el podio en términos absolutos.



Respecto a la población, entre los países de más de un millón de habitantes, Emiratos Árabes Unidos fue el que más vacunó, con 168 dosis por cada 100 habitantes, seguido de Uruguay (137) y Baréin (134).



Emiratos Árabes Unidos avanza hacia el 70% de la población completamente vacunada, mientras que Uruguay y Baréin superan el 60%.



A continuación, llegan Catar, Chile y Canadá (129 dosis por cada 100 habitantes); Israel (128); Singapur (125); Reino Unido, Mongolia y Dinamarca (124); y Bélgica (121). Estos países superan más o menos la mitad de la población completamente inmunizada, entre el 52% y el 63%.

ADEMÁS: Latinoamérica ante riesgo de "avalancha de problemas de salud" por covid-19, según OPS



China (111), Estados Unidos (104) y la Unión Europea (103) no están lejos. Los dos últimos cuentan con casi la mitad de su población completamente vacunada. China no comunicó este dato.



Si la mayoría de países pobres empezaron ya a vacunar, gracias especialmente el mecanismo Covax y a las dosis donadas por los países ricos, la inmunización sigue siendo desigual.



Los países de "renta alta", según la definición del Banco Mundial, administraron de media 97 dosis por cada 100 habitantes, contra 1,6 dosis en los países de "renta baja".



De media, se inyectaron 52 dosis por cada 100 habitantes en el mundo.



Tres países no iniciaron todavía su campaña: Burundi, Eritrea y Corea del Norte.



Pese a las polémicas que enfrenta, la vacuna de AstraZeneca/Oxford se administra en un 79% de países y territorios que vacunan (al menos 171 de 217) y es la más extendida en el mundo.





DE INTERÉS: Vacuna de Pfizer protege contra covid por al menos 6 meses