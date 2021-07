Guatemala: Detienen a pareja por traficar a niño que murió de camino a Estados Unidos   

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- Un hombre y una mujer fueron detenidos el viernes por la fiscalía guatemalteca acusados de haber participado en el tráfico de un menor de edad que junto a su abuela intentó migrar en 2019 y que en su intentó por llegar a Estados Unidos resultó muerto.



La muerte del niño Macario Román Elías Joj Arnulfo, de tres años, en Coahuila, México, por inanición desencadenó la investigación de la fiscalía de Tráfico Ilícito de Migrantes que detuvo a Francisco Us López y Cristina Ajcop Pinula, señalados de delitos de tráfico ilegal de guatemaltecos y lavado de dinero.

VEA: Costa Rica recibe donación de 500,000 vacunas contra el covid-19 de EEUU



López está acusado de captar migrantes, mientras que Ajcop fue quién recibía el dinero que pagaban los migrantes por emprender su viaje, según las investigaciones.



La fiscalía dijo que busca a Diego Lux Tum, acusado de coordinar el tráfico de migrantes, y que no fue localizado para ser detenido. Las detenciones se realizaron en el departamento de Baja Verapaz en la región centro del país.



Según la investigación de la fiscalía, en julio de 2019 Patrocinia de la Cruz Pablo contactó a los acusados para viajar junto a su nieto desde Guatemala a Estados Unidos por aproximadamente 6.500 dólares.



“La madre del niño había fallecido y este vivía con sus abuelos, que decidieron que debían llevárselo a su padre que vive en Estados Unidos; viven con mucha pobreza”, dijo a The Associated Press el fiscal del caso, Estuardo Campo.

+Canadá sanciona a 15 altos funcionarios de Daniel Ortega

Odisea

Según el fiscal, la mujer emprendió el viaje el 16 de septiembre cuando Lux Tum los recogió y los llevó desde el centro del país hasta el departamento de Huehuetenango en la frontera con México, donde los entregó a otros traficantes.



Los llamados coyotes los desplazan por México pero al llegar a Coahuila, ya en la frontera con Estados Unidos, los abandonaron. La mujer contó a la fiscalía que fue un viaje muy agotador con largas jornadas en camino, ella levando en brazos al niño y días en que los mantuvieron encerrados, sin dinero, sin comer, ni beber.

DE INTERÉS: Bukele advierte con procesar penalmente a alcaldes que hagan eventos masivos



“El 23 de octubre la señora se entregó a las autoridades mexicanas porque ya no podía más, llevaba al niño en brazos pero ya había fallecido”, dijo Campos, agregando que la mujer intentó pedir auxilio pero ya era muy tarde pues el niño había fallecido.



El relato de la mujer explica que durante el viaje los coyotes pidieron dinero a sus familiares para gastos del viaje, los cuales fueron depositados a cuentas de Ajcop Pinula, pero aún así no les dieron comida ni bebidas.



El fiscal dijo que se coordina con México a donde ya se trasladó la denuncia para que investiguen a los coyotes que operan de ese lado para establecer la responsabilidades por la muerte del niño.





LEA TAMBIÉN: Guatemala prohíbe protestas opositoras porque "alborotan" la pandemia