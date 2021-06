Bukele acusa a oposición de "meter miedos" sobre bitcoin en El Salvador

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo este jueves que "muchos en la oposición" han tratado de confundir y "meter miedos" a los salvadoreños sobre la ley bitcoin, una criptomoneda que tendrá curso legal a partir de setiembre en el país.



"Muchos en la oposición han querido confundir al pueblo salvadoreño sobre la Ley Bitcoin, inventando falsedades y tratando de meter miedos donde no existe ningún problema", señaló el mandatario en su cuenta de Twitter.

En tanto, este jueves fue puesto en funcionamiento en un centro comercial al oeste de San Salvador el primer cajero de bitcóin de la capital desde que el Congreso aprobó la ley el pasado 9 de junio.



"Como medida inicial vamos a traer (a El Salvador) unas decenas más de máquinas y probar cómo va a ser el modelo de negocio", aseguró en una rueda de prensa Matias Goldenhörn, director para Latinoamérica de la empresa Athena Bitcoin, dueña de los cajeros en que se opera con la criptomoneda.



Un cajero más de bitcóin Athena funciona desde hace más de un año en la playa El Zonte (suroeste), en donde desde trabajadores de construcción hasta pequeños comercios y hoteles transan con esa criptomoneda.



Con la medida de dar curso legal al bitcóin, Bukele busca dinamizar la economía de El Salvador, dolarizada hace 20 años.

Según el presidente Bukele, esta normativa contribuirá a la bancarización de la población y evitará perder "millones de dólares" en intermediación en el envío de remesas de salvadoreños desde el exterior.



La oposición, integrada por los partidos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), han acusado a Bukele de "imponer" la Ley Bitcóin a la que consideran "inviable".



ARENA mediante una petición en el Congreso, solicitó que fuera derogada la ley, mientras que el FMLN se ha inclinado por reformarla y dejar establecido que los salarios se pagarán en dólares y no con criptomoneda, y que su uso no sea obligatorio.



Ambos partidos son minoritarios en el Congreso, controlado por aliados de Bukele.



"Entiendo que el pueblo desconfíe, hemos sido engañados tantas veces que pensamos que ahora seremos engañados otra vez", sostuvo Bukele que anunció que en la noche de este jueves hará una cadena nacional por radio y televisión para "aclarar dudas" sobre la ley.



"Esta ley se ha trabajado a conciencia para que no afecte a nadie y para que traiga beneficios a millones de salvadoreños", sostuvo el gobernante.



Según datos del Banco Mundial, El Salvador recibió en 2020 más de 5.900 millones de dólares en remesas de sus nacionales que viven fuera del país. Esa cifra representó un 24,1% del PIB y coloca a El Salvador como la nación latinoamericana que mayor volumen de dinero recibe por este canal en proporción al tamaño de su economía.





