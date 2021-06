Emma Coronel no podría ver a sus hijas hasta que estas cumplan 20 años

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, se declaró culpable la semana pasada de los cargos de lavado de dinero y conspiración para traficar drogas a Estados Unidos. Esta decisión de aceptar su culpabilidad por estos delitos le permitirá a la exreina de belleza pagar una condena mínima en prisión.



A pesar de esta negociación con las autoridades estadounidenses, la esposa del capo del Cártel de Sinaloa podría ser condenada a 11 años de reclusión -según lo sugerido por los fiscales-, lo que significaría que hasta el 2032 podría volver a vivir con sus hijas.

DE INTERÉS: ¿Por qué detuvieron a Emma Coronel, la esposa de 'El Chapo' Guzmán?



Las gemelas Emali Guadalupe y Joaquina Guzmán, de 9 años, por ahora ya no tendrán esas extravagantes fiestas de cumpleaños como la que les organizó su madre en 2018, pocos días antes del inicio del juicio contra su padre, "El Chapo", en Nueva York.



Con su madre encarcelada el futuro de las niñas es más que incierto, pues según los medios internacionales en caso de que Emma y "El Chapo" no designaran tutores la custodia pasaría a cualquiera de sus dos abuelas: Blanca Estela Aispuro, madre de Coronel, y María Consuelo Loera Pérez, madre de Guzmán.



Desde su arresto en febrero de este año, Emma Coronel pasa sus días en completo aislamiento, lo que le ha provocado un notable deterioro en su salud, además de su preocupación por sus gemelas y el hecho de que no puede convivir con las demás reclusas.



Según las declaraciones de sus abogados, la exreina de belleza pasa encerrada 22 horas al día en su celda y únicamente se le permite hablarle a sus familiares durante una hora, sin embargo no ha podido tener mucho contacto con sus gemelas, pues este permiso solo es por la madrugada.



De hecho, Mariel Colon Miro, una de sus representantes junto con Jeffrey Lichtman, dijo que las malas condiciones de su clienta no han mejorado dentro del Centro de de Detencion de Alexandria, Virginia.

VEA: ¿Quiénes son los abogados que defienden a Emma Coronel?



“Ha extrañado muchísimo a sus niñas y está muy preocupada por ellas, sus condiciones siguen siendo igual o peor. Casi no puede hablar con las pequeñas, normalmente puede hablar con ellas en el fin de semana, ya que actualmente solo puede salir de su celda de una de la madrugada a tres de la madrugada, para bañarse y hablar con su familia”, reveló la abogada.



Para Colon Miro, esta situación es preocupante porque Coronel Aispuro pasa 22 horas al día sin hacer nada y esto podría alterar su salud tanto física como emocional.



Si bien la esposa del narcotraficante puede salir a una sala y tiene un par de horas para asearse, ese tiempo también debe ocuparlo para alguna comunicación con sus seres queridos.



La profesional de las leyes lamentó también que su representada tiene dificultad para hablar con las pequeñas debido a que el horario de llamadas a familiares que le permitieron es en la madrugada, momento en el que las gemelas de 9 años siguen durmiendo.



Emma Coronel solamento puede hablar con ellas los viernes y los sabados debido a que las pequeñas no tiene clases al día siguiente.



Una vez termina su estancia en la sala a altas horas de la madrugada y en completo aislamiento de las reclusas, la exreina de belleza regresa a su celda.

FOTOS: ¿Corre peligro? El calvario que vive Emma Coronel en la cárcel

Sin embargo, apenas regresa a las cinco de la mañana vuelve a ser levantada para que tome el desayuno.