Agencia sanitaria europea advierte que virus se quedará "entre nosotros"

ESTOCOLMO, SUECIA.- El mundo debe ser consciente de que el covid-19 se quedará "entre nosotros", advirtió este viernes la directora de la agencia europea encargada de enfermedades en una entrevista con la AFP.



"Ahora parece más probable que se quede" a que desaparezca, declaró Andrea Ammon, directora del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).

"Parece que se ha adaptado muy bien a los humanos. Así que debemos prepararnos para que se quede entre nosotros", agregó.



Para la responsable de la agencia con sede en Estocolmo, "no sería el primer virus en quedarse (...) para siempre, por lo que no es una característica inusual para un virus".



Si bien las vacunas reducen drásticamente el riesgo de contraer el covid-19, los científicos todavía no saben si también previenen la transmisión del virus.



Las variantes, sobre todo sudafricanas y brasileñas, complican la situación ya que se sospecha que pueden disminuir la eficacia de la vacuna.



"La pregunta es qué significa esto para la eficacia de la vacuna", destacó Ammon, señalando el ejemplo de la gripe estacional a la que las vacunas se adaptan cada año.



"Es posible que ocurra lo mismo, o que en algún momento [el virus] se estabilice y podamos utilizar una vacuna durante un largo período", precisó a la AFP por videoconferencia.

Situación epidemiológica seria

La directora del ECDC también hizo un llamamiento a los países de la Unión Europea (UE) para que mantengan las restricciones actuales, a pesar de la disminución de los casos en la mayoría de los Estados europeos.

"Es todavía un escenario complejo (...) Aún no estamos al final del túnel", afirmó, señalando que todos los países de la UE -salvo Finlandia- se encontraban todavía en una situación epidemiológica "seria", según los criterios del ECDC.



"Todo el mundo está harto de las medidas, pero cuando se corre una carrera de fondo (...) hay que correr los últimos kilómetros", argumentó.



El número de nuevos casos diarios en toda Europa se aproxima actualmente a los 150,000, frente a los cerca de 250,000 hace un mes, según los datos oficiales compilados por la AFP.



Cualquier relajación de las medidas debe hacerse de manera "progresiva" y "sólo cuando se observa que los casos se mantienen estables o bajan se puede dar un paso más", aconsejó.



Ante la escasez de vacunas, agravada por los retrasos en la entrega, la Unión Europea ha registrado un comienzo flojo en su campaña de vacunación iniciada a finales de diciembre.



Según el último recuento oficial del viernes, sólo el 3% de la población de la UE había recibido al menos una dosis y el 1,4% ambas, con un total de 20 millones de dosis administradas.



La Comisión, cuya gestión ha sido muy criticada, se ha fijado el objetivo de vacunar al 70 % de la población adulta de aquí a "finales del verano" boreal.

"Todo el mundo busca esto, todos los esfuerzos van en esa dirección", afirmó Ammon, interrogada sobre si este objetivo le parece creíble.