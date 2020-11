Éxito de vacunas anti covid-19 depende del combate a la desinformación, dice Cruz Roja  

PARÍS, FRANCIA.- Las vacunas contra el covid-19 serán un éxito si se combaten al mismo tiempo la desinformación y la desconfianza, afirmó el lunes el presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR), Francesco Rocca.



"Advertimos contra cualquier insinuación de que una vacuna por sí sola sea suficiente para acabar con esta pandemia. Para superarla, también debemos superar la pandemia paralela de desconfianza", subrayó Rocca en una rueda de prensa virtual.

De cara a una cumbre de líderes mundiales organizada el jueves y viernes por la Asamblea General de la ONU, el presidente de la FICR dijo estar particularmente preocupado por las crecientes dudas en el mundo respecto a futuras vacunas.



"Según un estudio reciente de la Universidad Johns Hopkins en 67 países, la aceptación de una vacuna disminuyó significativamente en la mayoría de los países entre julio y octubre", anotó.



"Japón pasó del 70 al 50% de aceptación, Francia del 51 al 38%", apuntó.



Pero la desconfianza no es exclusiva de los países ricos, agregó, refiriéndose en particular a ocho países africanos (República Democrática del Congo, Camerún, Gabón, Zimbabue, Sierra Leona, Ruanda, Lesoto y Kenia).

En estos, "hemos visto recientemente una disminución constante de la percepción que tiene la gente del riesgo de infección y la gravedad de la enfermedad", dijo Rocca.



Cada vez más personas creen que el virus no puede infectar a los jóvenes ni a los africanos, que la enfermedad no existe o que ya ha desaparecido.



"No es sólo una cuestión de desconfianza, también es una cuestión de información", dijo.



"Todavía hay comunidades en todo el mundo que no están al tanto de la pandemia", dijo. "Por ejemplo, el 10% de las respuestas en Pakistán a un estudio de la FICR desconocían la existencia del covid-19", agregó Rocca sin especificar el número de personas interrogadas.

