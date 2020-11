México supera el millón de casos de covid-19 confirmados  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-México superó un millón de contagios confirmados de covid-19 el sábado, convirtiéndose así en el cuarto país con más casos de América Latina, detrás de Brasil, Argentina y Colombia, confirmaron las autoridades sanitarias federales.



Según los datos ofrecidos por Ricardo Cortés Alcalá, director General de Promoción de la Salud, el número de infectados llegó a 1,003.253, con al menos 98.259 fallecidos por coronavirus, aunque las propias autoridades han reconocido que el número real es mayor ya que estas cifras solo contemplan casos confirmados por pruebas de laboratorio y el nivel de pruebas de México es bajo.



La cifra del millón es simbólica pero va acompañada del incremento de contagios y hospitalizaciones en varios estados que han aumentado sus restricciones, entre ellos Ciudad de México.

Alcalá recordó que de ese millón, solo 4% son enfermos activos y unas 800,000 personas se han recuperado. Agregó que México ha seguido los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para hacer énfasis en la vigilancia centinela, la de trabajadores de salud y la de grupos vulnerables como adultos mayores.



Dos estados permanecen en alerta máxima: Chihuahua, en la frontera norte con Texas —y que ya implementó restricciones de negocios y otras medidas— y Durango, en el noroeste del país.



La capital mexicana, con más de 175,000 contagiados y al menos 12,279 muertes confirmadas, no llega a la alerta máxima —el llamado semáforo rojo— pero está cerca. Registra un aumento de casos diarios desde mediados de octubre y las autoridades se encuentran especialmente preocupadas ante el alza de hospitalizaciones.



Las más recientes medidas puestas en marcha por las autoridades capitalinas incluyen el cierre de bares y cantinas, así como la restricción de horarios de negocios en espacios cerrados como restaurantes y gimnasios. Sin embargo, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum no descartó que, de no corregirse la tendencia al alza de la epidemia, las restricciones sean reforzadas y ampliadas.

