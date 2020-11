Elecciones en EEUU: ¿Por qué tardará más de lo normal el conteo de votos?

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Paciencia, Estados Unidos.



Es muy probable que no conozcamos al ganador de las elecciones presidenciales el martes por la noche. Y de ser así, no necesariamente es señal de que algo sea fallido, fraudulento, corrupto o malo.



El presidente Donald Trump ha sugerido reiteradamente que un resultado más lento de lo normal es un indicio de problemas.



“Creo que es terrible que no podamos conocer los resultados de una elección la noche de la elección”, dijo el mandatario el domingo. “Creo que es algo terrible cuando se permite a los estados tabular las papeletas durante un largo tiempo después de que terminan las elecciones”.

No está claro lo que el presidente piensa que es un período largo. Pero es una práctica estándar seguir contando votos después del día de las elecciones.



En seguida, un vistazo más cercano a por qué ese conteo podría demorar más de lo habitual y por qué eso podría significar que el martes podría no conocerse al ganador:

¿QUÉ HAY DE NUEVO ESTE AÑO?

El factor más importante que puede volver lentas las cosas este año es claro: millones de estadounidenses decidieron votar por correo en vez de arriesgarse a contraer el coronavirus en un lugar de votación. Y, en general, los votos postales tardan más en contarse.



Los trabajadores electorales deben sacar las boletas de sus sobres, verificar si hay errores, clasificarlas y aplanarlas, todo antes de que puedan pasar por los escáneres en el momento en que las urnas cierran y se tabulan. En los estados con programas de voto por correo bien establecidos, este procesamiento se realiza semanas antes del día de las elecciones. Los resultados a menudo se publican rápidamente.

Pero varios estados no tenían este sistema en vigor antes de este año y las leyes vigentes prohibían a los funcionarios electorales procesar las boletas mucho antes del día de las elecciones. Sin una ventaja inicial, prácticamente no hay forma de procesar y contar todos los votos por correo el día de las elecciones, y al mismo tiempo contar todos los sufragios emitidos en persona.



Hay tres campos de batalla importantes con restricciones sobre cuándo se puede procesar el voto por correo: Michigan, Pennsylvania y Wisconsin.



En esos estados, las legislaturas, donde los republicanos son mayoría, se han resistido a las súplicas de los funcionarios electorales para actualizar las leyes para permitir un conteo más rápido. En cambio, inicialmente informarán los votos en persona, que se espera que favorezcan en gran medida a Trump, y actualizarán gradualmente con las boletas por correo más de tendencia demócrata más tarde.

¿PERO LAS ORGANIZACIONES DE NOTICIAS NO DECLARAN UN GANADOR ANTES QUE SEAN CONTADOS TODOS LOS VOTOS?

Sí, nunca ha habido una contienda presidencial en la historia en la que todos los votos se cuenten la noche de las elecciones. Simplemente no es físicamente posible contar de inmediato tantas papeletas, posiblemente hasta 150 millones la noche del 3 de noviembre.

Las organizaciones de medios, incluida The Associated Press, declaran ganadores en miles de contiendas en la noche de las elecciones en función de los resultados preliminares, las encuestas de votantes y otros datos políticos.



Pero en una contienda reñida, es posible que sea necesario contar más votos antes de que la AP pueda declarar un ganador.

¿HAY ALGUNA ESPERANZA DE CONOCER AL GANADOR EN LA NOCHE DE LAS ELECCIONES?

Por supuesto. No todos los estados son de conteo lento. Entonces, si varios estados clave publican sus resultados con prontitud, un candidato puede tener la mayoría de los votos electorales, incluso sin saber quién ganó en Wisconsin, Pensilvania o Michigan.



Eso se vuelve más probable si las contiendas en esos estados no están cerradas.



Es un escenario que apunta los reflectores hacia Florida. El estado permite que sus oficinas electorales procesen las boletas por correo 22 días antes de la elección y, a menos que surja otra cosa, podría haber un conteo casi completo para la medianoche. Y si Trump pierde Florida, le será muy difícil alcanzar los 270 votos electorales que necesita para derrotar al exvicepresidente Joe Biden y mantenerse en la Casa Blanca.

Otros dos campos de batalla del sur, Carolina del Norte y Georgia, también pueden comenzar a procesar antes las boletas por correo. Ambos son considerados estados críticos para Trump. Sin embargo, a diferencia de Florida, ninguno de los dos estados tiene antecedentes de manejar una gran cantidad de boletas por correo, por lo que no está claro qué tan rápido contarán esos votos.



Iowa y Ohio también permiten el procesamiento temprano de las boletas por correo. Trump ganó fácilmente ambos estados en 2016, pero los demócratas creen que Biden es competitivo allí. Los resultados en esos dos estados la noche de las elecciones podrían dar pistas sobre lo que se avecina en los estados críticos del centro del país que tardan más en contarse.

¿QUÉ ES EL ESPEJISMO ROJO? QUÉ ES EL DESPLAZAMIENTO AZUL?

El seguimiento de los resultados en las elecciones de este año puede ser un poco confuso. Eso se debe a que ambos partidos están votando de dos maneras muy distintas. Los demócratas de han lanzado en tropel a votar por correo, mientras que Trump ha exhortado a los republicanos a votar el día de las elecciones.



Dependiendo del tipo de voto que es reportado —los votos por correo, los sufragios realizados en persona en centros de votación anticipada en los votos emitidos el día de la elección_, los resultados podrían inclinarse a favor de un candidato.

En general, tales estados de procesamiento adelantado —Florida, Georgia, Ohio y Carolina del Norte— reportarán primero los resultados de la votación por correo. Esos tenderán al lado demócrata. Pero luego esos estados empezarán el conteo de los votos en persona, los cuales se inclinarían hacia los republicanos. Así que los resultados preliminares podrían ser marcadamente demócratas antes de tornarse más republicanos conforme pasa la noche.



Pero la tendencia podrían ser la opuesta en estados oscilantes como Michigan, Pennsylvania y Wisconsin. En ellos, primero será reportado el voto del día de la elección, de fuerte tendencia republicana, lo que podría ser engañoso —un “espejismo rojo”. Eso se debe a que los demócratas podrían remontar una vez que los votos enviados por correo sean tabulados en las horas y días posteriores —lo cual es llamado el “desplazamiento azul”.

¿CÓMO SABER ENTONCES QUIÉN VA GANANDO?

Prestar mucha atención en qué voto está siendo reportado. Seguir la cobertura, análisis y sondeos de la AP sobre la contienda . Y esperar. Paciencia, Estados Unidos.

