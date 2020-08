Policía de Los Ángeles: Pandilla controla estación policial en Compton

COMPTON, ESTADOS UNIDOS.-Una violenta pandilla de policías del condado de Los Ángeles que se llaman a sí mismos “Los Ejecutores” controla una estación policial en Compton a través de la fuerza, amenazas, demoras en el trabajo y actos de venganza contra quienes los denuncien, afirma un policía en una denuncia legal.



Austreberto Gonzalez, un ex infante de Marina y subjefe de departamento de policía desde 2007, dijo en una notificación de demanda que la pandilla tomó represalias en su contra durante meses después de que anónimamente reportara a otro subjefe por presuntamente atacar a un colega en febrero “para impulsar la reputación de la pandilla”.



Gonzalez después recibió un mensaje de texto con una fotografía de un grafiti en la estación, dijo. El grafiti presuntamente decía “ART IS A RAT” (Art es una rata).



El martes, la concejala Michelle Chambers dijo que todavía la semana pasada vio el grafiti en la estación. Ya fue borrado, agregó.

Chambers dijo en conferencia de prensa que es inaceptable que los residentes de Compton todavía lidien con reportes de uso excesivo de la fuerza tras la muerte en Minneapolis de George Floyd mientras estaba en custodia policial en mayo.



Chambers, así como la alcaldesa de Compton, Aja Brown, el fiscal municipal Damon Brown y otros, solicitaron a la fiscalía estatal y al Departamento de Justicia federal que investiguen a la estación policial.



Otros miembros de la comunidad presentes en la conferencia de prensa contaron anécdotas sobre sus interacciones con policías, que variaron desde diálogos irrespetuosos hasta detenciones de vehículos y arrestos.



La denuncia de Gonzalez del 23 de junio fue reportada por primera vez por el periódico The Los Angeles Times el jueves.



Las acusaciones contra los policías de Compton se suman a otras sobre diversas pandillas en el departamento — llamadas Espartanos, Reguladores, Parcas y Bandidos — que también comparten tatuajes y antecedentes de violencia, reportó el periódico.

El jefe de policía Alex Villanueva dijo la semana pasada durante un evento transmitido en Facebook Live que “no hay una pandilla de policías dirigiendo ninguna estación”, pero después emitió un comunicado en el que decía que toma muy en serio las acusaciones “y recientemente publiqué una norma que específicamente aborda grupos ilícitos, hermandades de policías y subgrupos”.



El comunicado dice que el tema está siendo investigado.



Otro comunicado del departamento, emitido después de la conferencia de prensa de Compton el martes, dice que se desarrollan múltiples investigaciones, incluida una del FBI.



Laura Eimiller, vocera del FBI, dijo que no podía confirmar ni negar la existencia de una investigación sobre la estación de policía de Compton.



La fiscalía estatal dijo por su parte que “para proteger su integridad, no podemos comentar sobre una investigación potencial o en curso”.



Gonzalez calcula que hay 20 miembros tatuados de la pandilla Ejecutores en la estación y otros 20 que son prospectos para miembros o allegados. Los miembros tatuados tienen el mismo tatuaje — “una calavera con imágenes nazis, sosteniendo un AK-47" — que indica su afiliación a la pandilla, afirmó Gonzalez en su denuncia. No hay miembros de raza negra ni mujeres.



El policía también acusó a la pandilla de amenazar con demorar el trabajo haciendo caso omiso a reportes por radio o respondiendo a ellos con lentitud, así como instituir cuotas de arresto, si no recibían sus horarios o tareas deseadas.

