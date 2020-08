Países de Latinoamérica reiniciarían sus operaciones aéreas este mes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras casi cinco meses de encierro debido al coronavirus, la mayoría de países de América Latina han iniciado su reapertura, lo que incluyen los vuelos nacionales e internacionales.



Sin bien es cierto, muchos de los países desde hace tiempo trabajan en un plan para que aviones salgan e ingresen a su territorio, hasta ahora no tiene nada definido, pero algunos ya abrieron sus cielos con todas las medidas de bioseguridad.

De la región centroamericana, fue Costa Rica quien dio el primer paso al anunciar que a partir de inicios de este mes iniciará la apertura de fronteras aéreas.



Otro de los países centroamericanos que también dio el paso al transporte aéreo fue Panamá. El gobierno panameño autorizó el establecimiento de un “Centro de Operaciones Controladas para la interconexión de la Aviación Comercial Internacional”, lo cual permitirá el reinicio de operaciones aéreas a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen y el tránsito limitado de pasajeros.



En Nicaragua, las mismas compañías aéreas establecieron fechas para reiniciar sus operaciones. Si no prorrogan sus fechas, los primeros vuelos se estarían registrando a partir de este lunes 3 de agosto.

En el caso de Guatemala, la última fecha prevista para la reactivación de las operaciones en el Aeropuerto Internacional la Aurora era el 15 agosto y algunas aerolíneas ya tienen programación para el 17 y 18 de ese mes.

Sin embargo, ante la situación que afronta Guatemala frente a la pandemia de coronavirus, cuyo número de contagios superan los 49 mil, las autoridades no tienen claro cuándo llegará ese día.



Mientras tanto, Ecuador, reinició sus operaciones aéreas la primera semana de julio. Este país sudamericano recibe vuelos nacionales e internacionales en los aeropuertos como el de Guayaquil y Quito.

Por su parte, Argentina y Colombia podrían reanudar sus operaciones en los aeropuertos a mediados de agosto o inicios de septiembre, estos países, aún no lo han definido. De los otros países no se tienen fechas especificas.



Vale resaltar que hay varios países que mantiene abiertas sus fronteras, este es el caso de Brasil, México y Chile, que desde el inicio de la pandemia del coronavirus no llegaron a imponer una restricción a los vuelos nacionales ni internacionales, sino que simplemente limitaron las operaciones.

En cuanto a Honduras, hasta ahora no hay una fecha específica de inicio, sin embargo, hace unos días se informó que los primeros 15 días de las operaciones aéreas -que podrían ser este mes- , serían locales, posteriormente se restablecerían los vuelos internacionales.

