Ricardo Martinelli, expresidente panameño, enfrenta nuevos cargos por corrupción

CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ.- El expresidente panameño Ricardo Martinelli, quien ya fue juzgado por un caso de espionaje político tras ser extraditado por Estados Unidos, deberá encarar un nuevo caso por presunta corrupción, afirmó este miércoles uno de sus abogados.



"Le formularon cargos", señaló a periodistas Ronier Ortiz, uno de los abogados del exmandatario, tras acudir a la fiscalía en Ciudad de Panamá.



Según medios locales, a Martinelli, que deberá acudir a la fiscalía el jueves, se le vincula al llamado caso New Business, en el que se investiga la compra de un grupo editorial, presuntamente con dinero público, durante su mandato (2009-2014).



Sin embargo, sus abogados aseguran que no puede ser investigado en función del llamado principio de especialidad, según el cual una persona no puede ser juzgada por otro asunto diferente al que provocó la extradición.



"Mi citación no solo es otra violación a mi principio de especialidad, garantías procesales y mis derechos humanos. Es sobre todo una cortina de humo", reaccionó Martinelli en su cuenta de Twitter.



Según el exgobernante, la citación pretende "bajarle el perfil" a una indagatoria que tendrá que enfrentar por otro caso de corrupción, también el jueves, el expresidente Juan Carlos Varela, su antiguo aliado y ahora enemigo político.



Martinelli ya estuvo encarcelado de manera preventiva durante dos años en Panamá, tras ser extraditado en 2018 desde Estados Unidos, a donde huyó en 2015, para enfrentar cargos de espionaje.



Sin embargo, fue exonerado en 2019 por un tribunal, aunque el exmandatario ha sido mencionado en múltiples escándalos de corrupción durante su administración, de la que una docena de sus ministros han estado detenidos.



"Vamos a pelear hasta la muerte" presentando "todos los recursos", manifestó Ortiz. "Es una violación flagrante al principio de especialidad, son unos corruptos y unos sucios en el manejo de la justicia", añadió.