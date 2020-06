“Mi papi cambió el mundo”, las palabras de Gianna, la hija de George Floyd

MINNEAPOLIS, ESTADOS UNIDOS.- Gianna, la pequeña hija de George Floyd habló sobre la trágica muerte de su padre y a su corta edad reconoció lo que está sucediendo en Estados Unidos.

“Mi papi cambió el mundo”, fueron sus palabras al comprender que ya no verá a su padre, pero que su muerte ha dejado un mensaje en el mundo.

La niña tiene seis años y apareció en público en hombros del ex basquetbolista Stephen Jackson, quien aseguró que cuidaría de ella.

La familia de George Floyd, quien murió a manos de la policía en Minnesota, continúa viviendo un duelo con tristeza pero con esperanza, mientras se desarrollan las protestas que exigen el fin del racismo.

La niña apareció en público junto al ex basquetbolista Stephen Jackson, amigo de su padre.







La imagen de Gianna Floyd se viralizó este miércoles, cuando apareció sonriente en las calles de Minneapolis, que han sido escena de multitudinarias manifestaciones. Sobre los hombros de un amigo de su padre, exclamó: “Mi papi cambió al mundo”.



El hombre que apareció cargándola es Stephen Jackson, un ex campeón de la NBA que era muy amigo de Floyd. En Instagram, le envió un mensaje al difunto: “¡No te preocupes, hermano de mi alma! Yo estoy con Gigi, debes saber eso”.



La madre de Gianna, Roxie Washington, se presentó el martes en una conferencia de prensa junto a su familia y reiteró que George era un buen hombre. “Quiero que todos sepan que esto es lo que esos oficiales me quitaron”, dijo sollozando. “Gianna no tiene padre. Nunca la verá crecer, graduarse”.



Las manifestaciones comenzaron tras la muerte de Floyd, un hombre negro que suplicó pidiendo aire mientras un policía le presionaba el cuello con la rodilla.



Días atrás, Terrence Floyd, hermano de la víctima, repudió la violencia durante estas manifestaciones y pidió que el cambio sea buscado de forma pacífica. “Él era un motivador pacífico”, indicó. Según afirmó en entrevista con ABC News, siente que la violencia en las protestas está eclipsando el reclamo de justicia contra la discriminación en el país.



“Él quería paz y unidad. Pero lo que está pasando ahora, pueden llamarlo unidad, pero es una unidad destructiva, y mi hermano no apoyaba eso. Todos dicen que él era un ‘gigante gentil’”, aseguró.

